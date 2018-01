Pepita con tasajo, la comida de las deidades

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – La Pepita con Tasajo, es una de las comidas tradicionales de Chiapa de Corzo, una comida que ha hecho historia por representatividad lo sagrado, muchos la cocinan, solo pocos lo saben preparar con el toque especial del secreto de los ancestros.

La comida si no se hace con ese estilo, se corta, provoca malestar e incluso, el sabor es diferente, la Pepita se hace con manteca, mientras que, en los restaurantes y demás, se hacen con aceite, dando un sabor distinto, pero además el color cambia, lo que hace diferencia entre uno y otro.

Para quienes están en restaurantes coinciden en que han aprendido la forma de acuerdo a lo que muy pocos se atreven a decir, para ello, esta receta, la cual forma parte de la gastronomía del estado de Chiapas, sus Ingredientes son:

1 kilo de tasajo.

125 gramos de semilla de calabaza.

125 gramos de manteca de cerdo.

2 cucharadas de arroz remojado.

2 jitomates.

1/4 de taza de achiote.

1/4 de cebolla.

Para la preparación, se coce el tasajo, licuar el arroz y el achiote con caldo suficiente, procurando que espese, de hecho, debe quedar en un punto, no muy espeso ni muy aguado, en una sartén con suficiente manteca freír jitomate y cebolla licuados y, enseguida, agregar el arroz con achiote, moviendo un poco.

Al final añadir la pepita disuelta en caldo y colada, se sigue moviendo para que no se pegue y se cueza bien. Se puede añadir más manteca para que continúe hirviendo, la salsa no debe quedar muy espesa. Servir el tasajo con la salsa de pepita encima.

Dentro de las variantes, está el que se cocina con ollas de barro y no sartén, con leña y no a la estufa, con movimientos especiales y no solos pasar la cuchara grande sobre la comida, todo ello, es también lo que hace que cambie su sabor especial de lo tradicional a lo comercial.

La comida se vende en las ermitas de San Antonio (3), mientras que en el lugar donde está San Sebastián, también si vende, solamente los días 17 y 20 de enero, hay personas que se les llama comideras, ellas hacen su trabajo a petición de quien guste, mientras que lo comercial es todos los domingos.