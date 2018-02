Permanece resguardada por policías la UNICH

ASICh

En la víspera del inicio de actividades que ha convocado el Rector de la UNICH, Bayardo Eduardo Molina Hernández, esta casa de estudios superiores luce resguardada por policías, en tanto los trabajadores académicos y administrativos que fueron desalojados el viernes presentarán una demanda laboral colectiva.

La Maestra Carmen Marín Levario, del Sindicato Unico de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas, sostiene que este lunes solo el Rector y su plantilla académica que pretende imponer regresan a las instalaciones, pero no habrá clases normales.

En tanto, sostuvo que 130 trabajadores presentarán la demanda laboral colectiva, donde protestan porque el Rector no puede imponer plantilla laboral sin la firma del SUTUNICH.

Para ello, reveló que ya reciben asesoría de diferentes abogados para poder entablar el proceso legal de la mejor manera, sobre todo al momento del desalojo se llevaron todos los documentos y los nuestros que teníamos en la Universidad.

Dijo que las autoridades universitarias consideran que por no ser autónoma la Universidad Intercultural de Chiapas puede sufrir este tipo de atropellos.

Ante esta situación, acudieron ante el Tribunal Federal, para solicitar un amparo, debido a que la Junta de Conciliación y Arbitraje se tardó muchos días para darles respuesta del emplazamiento a huelga que habían planteado para estallar el 13 de febrero. El emplazamiento lo hicieron el 16 de enero, pero nunca les respondió la JCyA.

Anotó que al hacer un balance, el Comité Ejecutivo del Sindicato observa que justo a 50 años del 68, cuando incursionó el Ejército a las instalaciones de la UNAM y lo que sucedió en la plaza de Tlatelolco, suceden estos hechos en la UNICH.

En tanto, dijo que otras instituciones de educación les han reclamado por qué no los invitaron a sumarse al movimiento de protesta, sobre todo que la Universidad Intercultural fue producto de lucha de muchas organizaciones.

Para este lunes ofrecerán una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, para insistir con una audiencia con el gobernador Manuel Velasco Coello, aunque ya lo hicieron por escrito en días anteriores.

También, al nuevo secretario de Educación, Eduardo Campos le habían pedido de manera informal una reunión, y les contestaron que el viernes los recibirían, pero les echaron la policía. ASICh