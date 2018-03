PICARDÍAS/Por el NEGRITO SANDÍA./COMPLETOS LOS PERSONAJES DE LA ELECCION PARA GOBERNADOR 2018-2024.

Por fin se completaron los papeles de los protagonistas de la elección de julio próximo, de la que saldrá el gobernador que regirá el destino de Chiapas de diciembre de 2018 a diciembre de 2024. Por el PRI, Verde y Panal tenemos al junior Roberto Albores Gleason, nativo de Comitán y luchando por su primer cargo de elección popular. Todos sus demás puestos han sido por negociación paterna y bien cuidadito por el mero Satanás comiteco. Albores Guillén espera que su cachorro sea gobernador de Chiapas de sexenio completo y triunfador de la elección; algo que él nunca pudo.

Pero no la tiene tan fácil el comiteco Albores Gleason, porque tiene como principal contrincante a Rutilio Cruz Escandón Cadenas, nativo del municipio de Venustiano Carranza, quien la lleva una buena temporada encarrerado en la competencia; en la que ha corrido sin enemigo al frente y bajo el padrinazgo del Peje López Obrador. Por otra parte, Escandón Cadenas ha llevado un paso muy discreto en su recorrido, en el que si bien; no ha metido jonrones, tampoco he recibido ponches de los pitchers contrarios.

El otro competidor es un corcel de calidad nacido en Tapachula, el licenciado José Antonio Aguilar Bodegas; que apenas hace unas cuantas horas pudo culminar su campaña para llegar a la salida de la carrera, porque tuvo en su contra verdaderos huesos duros de roer que no lo dejaban entrar al certamen. Lo reprobable del boicot a Josean es que sus contrarios no daban la cara y que demostraban el temor por su calidad de político. Emitiendo unas opiniones aventuradas, es posible que los obstáculos a la participación de Josean sean miembros de las altas esferas del PRI nacional que han apadrinado a Albores Gleason.

Si como se dice que uno de los que están detrás de la candidatura de Albores Gleason es Juan José Sabines, no se necesita mucha agudeza para saber dónde está un contrario de Aguilar Bodegas. No debe olvidarse que cuando Pablo fue gobernador, puso toda la carne en el asador para que José Antonio perdiera con Juan Sabines. Sin embargo en el aspecto político, con José Antonio, Albores Gleason encontrará un palo de papaya de bastante dureza que puede dejarlo sin dientes.

Otro candidato al gobierno de Chiapas cuya campaña debe analizarse es la de Jesús Alejo Orantes Ruiz y que papel está dispuesto a desempeñar. Porque por antecedentes familiares, don Horacio Albores, padre de Albores Guillén y abuelo de Albores Gleason fue muy amigo del todopoderoso cacique de Venustiano Carranza don Carmen Orantes Alegría, padre del actual cacique cañero Jesús Alejo Orantes Ruiz (Chús Orantes para los amigos y paisanos). A menos que los intereses dividan a Roberto Albores y Jesús Alejo, lo más natural es que se apoyen mutuamente.

A propósito de Jesús Orantes, es un dirigente de los cañeros de Pujiltic que se ostenta como ingeniero agrónomo, cuando que para la población de Venustiano Carranza es público que no terminó la secundaria. A eso hay que agregarle que tampoco cursó el bachillerato; sin embargo estuvo ausente unos años de Carranza y cuando regresó al pueblo, invitó a los amigos de confianza a su fiesta de graduación como ingeniero en la escuela de agronomía Hermanos Escobar. Terminó la licenciatura sin haber terminado la secundaria ni cursado el bachillerato.

Así que con el apoyo de Chús Orantes, Albores cuenta con hombres armados delas huestes de cañeros de la región de Pujiltic, recursos proporcionados por el ingenio y los cañeros bajo su control y la vieja amistad entre las familias.

Aparte de controlar a los cañeros y tener una guerrita declarada con la OCEZ-RC, quienes no están en la organización de Orantes, les es muy difícil concertar los contratos de aprovisionamiento de caña para la molienda y demás gajes. Chus Orantes también tiene que cuidar otros intereses, como es la concesión o propiedad de varias gasolineras de la región.

Así es la imbricación de los intereses económicos y políticos entre los diversos actores de la fársiac elección que se llevará a efecto en julio.

En posterior entrega hablaremos del candidato jiquipilteco Enoc Hernández Cruz como acabado ejemplo de la picaresca política chiapaneca como modus vivendi .