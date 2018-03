PICARDÍAS/Por el Negrito Sandía/DELEGADOS NOMBRADOS CON EL VISTO BUENO  DE PEÑA NIETO.

Por orden expresa del presidente Peña Nieto, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, el comiteco Luis Ignacio Avendaño Bermúdez fue sustituido por el nativo de la Concordia Horacio Francisco Ruiz Ruiz. Al mismo tiempo, la delegada de Prospera en Chiapas, Sasil de León Villard fue despedida de esa dependencia tan importante por el volumen de recursos que maneja, para nombrar en su lugar a Jorge Constantino Kánter.

Ambos movimientos tiene la finalidad de asegurar que el manejo de los recursos de la SEDESOL como los de PROSPERA sirvan al tricolor para atraer y consolidar la votación para la elección de gobernador del estado de Chiapas, bajo el supuesto de que bajo la responsabilidad de Avendaño Bermúdez y Sasil de León Villard no estaba asegurada la operación política a favor del PRI y de Albores Gleason.

El abogado Horacio Francisco Ruiz Ruiz es un funcionario de experiencia política y administrativa, ya que fungió como presidente municipal de la Concordia y como diputado propietario a la Legislatura local. Hasta anteayer trabajaba como Notario Público en el municipio de Jiquipilas.

En la toma de protesta, el secretario de la SEDESOL, Eviel Pérez Nagaña pidió al nuevo delegado trabajar eficazmente en el abatimiento de las carencias sociales, ya que Chiapas es referente en los números para abatir la pobreza y el rezago social.

Horacio Francisco Ruiz Ruiz, señaló que contribuirá a una sociedad equitativa en la que se luche por mejorar las condiciones de las familias, sin importar sus condiciones sociales, económicas, étnicas o físicas y puedan tener una vida digna.

Asímismo, señaló de manera muy clara su compromiso de trabajar de manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno, para realizar una gestión de logros en favor de todos los chiapanecos que así lo necesiten.

El desempeño de Avendaño Bermúdez en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, se caracterizó por la frivolidad con la que se encargó de las tareas sustantivas del combate a la pobreza. Es recordado todavía el plantón que les dio a sus invitados en la toma de posesión. Los invitó a las once de la mañana y llegó dos horas después. Muchos de los invitados y funcionarios se aburrieron y se fueron echando pestes ante la falta de formalidad.

La diputada Sasil de León Villard, por medio de sus relaciones en la oficinas de Prospera, logró que la nombrasen Delegada de Prospera en Chiapas, sin darse cuenta del gran potencial como medio de propaganda y asistencial entre las familias chiapanecas, que se debaten en la pobreza y no encuentran la salida por niguna parte.

Sasil de León Villard se las ingenió para que su cuñada Nancy López, que al mismo tiempo es su suplente en la diputación, la nombrasen como mando operativo en PROSPERA para seguir cobrando por partida doble.

Pero le duró poco el gusto, ya que desde las oficinas de Los Pinos se dieron cuenta de las fallas de la operación de >Prospera en nuestra entidad y le aplicaron un fulminante cese a Sasil Dora, su cuñada y sus asociadas en la explotación de los recursos de Prospera.

Pero a nadie le extraña esa conducta de Sasil Dora de León Villard, ya que toda la familia ha aprovechado las relaciones y amistades creadas para acomodarse para roer jugosos huesos. Los antecedentes de la familia de León Villard viene desde que estuvo en su apogeo la Unión Nacional Lombardista (UNAL), encabezada por Uriel Jarquín Gálvez que por medio de la mencionada UNAL exprimió la teta chiapaneca. Uriel Jarquín Gálvez también organizó la Unión Campesina Democrática (UCD) que repartió a discreción placas privilegiadas, que no pagaban ni la tenencia ni el refrendo ni los derechos de Hacienda estatal.

Los grupos de Jarquín Gálvez tuvieron un papel principal en la creación de grupos paramilitares, su entrenamiento y la matanza de Acteal. A esa camarilla perteneció Oscar de León cuyas influencias y relaciones le han posibilitado sobrevivir y tener chambas para él y sus vástagos sisn que los toquen con el pétalo de una averiguación previa.

Del nuevo delegado de PROSPERA, Jorge Constantino Kánter tiene una gran cualidad, ser de una fidelidad canina con Roberto Albores Guillén y Roberto Albores Gleason y ahora parece que por fin le llegan los años de vacas gordas. Es de esperarse que las aproveche para que haga su guardadito para eventos futuros.