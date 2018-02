Pide alcaldesa de Oxchuc intervención del Gobierno Federal

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- La presidenta municipal constitucional de Oxchuc, María Grloria Sánchez Gómez, se trasladó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para pedir la intervención de la Secretaría de Gobernación Federal, ya que a nivel estatal, los funcionarios no han reunido a dialogar a las dos partes involucradas en el conflicto, por lo que no se ha llegado a una solución.

En conferencia de prensa, Sánchez Gómez demandó también la intervención de la Unicef, ya que son más de 2 mil 500 niños que han sido afectados y en la cabecera municipal, han perdido muchas clases, derivado de los enfrentamientos y desmanes que se han suscitado recientemente.

“Todos los problemas existentes, yo lo he planteado en la Secretaría General de Gobierno, tiene solución, pero es necesario que nos sienten a las dos partes del conflicto, pero como no nos han sentado en tanto tiempo, no se ha solucionado, nos llaman por separado, desde mi restitución 3 de enero 2017, planteé nuevamente que se nos sentara que hubiera ese diálogo entre ambas partes”.

La presidenta municipal dijo que hay diferencias como la delegación municipal, regirse bajo el sistema de usos y costumbres, “por eso pedimos que tomen cartas en el asunto, las demandas sociales tienen una solución, pero tiene que venir de ambas partes, de las autoridades competentes, de no ser así, no vamos a alcanzar ese resultado, hay afectaciones como una caseta de cobro, pero es necesario que haya las condiciones, que se genere ese diálogo”.

Asimismo, planteó la posibilidad de que la mesa de diálogo sea en la Diócesis de Tuxtla con la intervención de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado, “ya es necesario acabar con la ola de violencia y confrontaciones que sólo han dejado muertes, heridos y daños en propiedad privada como la quema de casas y vehículos”.

Finalmente, señaló que es necesario retirar la caseta de cobro que el grupo antagónico ha colocado en el arco de Oxchuc, ya que ha generado molestias y pérdidas económicas en la región.