Pide AMLO a Chiapas proteger a migrantes

Héctor Gutiérrez y Mariana Morales

Tuxtla Gutiérrez, México (21 octubre 2018).- El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Manuel Velasco y a Rutilio Escandón, Gobernador y Mandatario electo de Chiapas, que protejan a los migrantes centroamericanos que transitan por esa entidad en su camino a Estados Unidos.

“Nada de mal trato con los migrantes centroamericanos, no queremos que ellos sufran lo que sufren nuestros compatriotas. No queremos que haya injusticias”, manifestó.

En un mitin realizado en Chiapas, el Presidente electo sostuvo que el fenómeno de la migración no se debe atender con medidas coercitivas, sino ofreciendo empleo y desarrollo a los centroamericanos.

Por ello, dijo, para atender ese fenómeno México, Canadá y Estados Unidos deben invertir con la finalidad de fomentar el desarrollo de la región.

“Estoy planteando al Presidente Donald Trump que se pueda llevar a cabo un acuerdo para que Canadá, Estados Unidos y México inviertan en el desarrollo del sureste y de los países centroamericanos, nosotros estamos dispuestos a destinar recursos a ese plan”, mencionó.

“Y así enfrentamos el problema de la migración, no problema, el fenómeno migratorio porque el que sale de su pueblo no sale por gusto, sale por necesidad”.

En el caso de Trump, el político tabasqueño dijo que envió una carta al Presidente estadounidense en la que le pide realizar la inversión conjunta en Centroamérica a fin de atender la crisis migratoria.

En tanto, los primeros grupos de la caravana de más de 3 mil migrantes hondureños que busca llegar a Estados Unidos llegaron a Tapachula, luego de cruzar la frontera de Guatemala con Chiapas.

Al respecto, López Obrador afirmó que en su sexenio en el País no sólo habrá trabajo para los mexicanos, sino también para los centroamericanos.

“Cuentan con nosotros”, dijo.

“Ofrecí visas de trabajo, ¿por qué ofrezco eso a los centroamericanos? Porque va a haber trabajo para los mexicanos y trabajo para los centroamericanos en nuestra patria y nuestro País”.

Ante simpatizantes chiapanecos, López Obrador insistió en que, a más de un año de los sismos de septiembre de 2017, hay alrededor de 12 mil damnificados de la entidad que no han sido atendidos y por ello se destinarán 2 mil millones de pesos.

El Presidente electo detalló que, en total, su Gobierno destinará 32 mil millones de pesos para la implementación de programas sociales en Chiapas.

“Chiapas va a tener un trato preferente como se dice en Chiapa de Corzo, galán”, dijo.