Pide niño genio a AMLO no cometer errores

Jorge Ricardo

Cd. de México (03 agosto 2018).- Carlos Santamaría Díaz, el niño de 12 años de edad que cursará la carrera de Física Biomédica en la UNAM, le recomendó a Andrés Manuel López Obrador no repetir los errores de los ex Presidentes.

“(A Lopez Obrador le recomendaría) primero, que no cometa los errores de los Presidentes anteriores, más que nada, que no provoque revoluciones ni nada por el estilo”, dijo en conferencia de prensa.

“Y luego que, atendiendo a lo que niños como yo necesitan, que apoye la creación aquí en la UNAM – y si el Presidente no lo apoya, de todos modos lo voy a intentar-, de construir una comunidad de niños que cursen por así decirlo las primeras materias de matemáticas, física y biología de las carreras de la Facultad de Química y de Ciencias, ya puedo abrir camino y hacer de tutor y compañero”.

Mientras que a los diputados les sugirió que no piensen sólo en ellos.

“A los diputados les diría que primero se ocupen del País de la misma manera que se ocupan de ellos, porque en su responsabilidad está el País más que en el Presidente”, añadió.

El niño reconoció el impulso que tuvo al haber cursado a los nueve años un diplomado en la Facultad de Química de la UNAM sobre “Espectroscopía infrarroja, de RMN y espectroscopía de masas”, además de diplomados en química analítica y bioquímica y biología molecular para la industria farmacéutica.

En el examen de selección de este año, Santamaría Díaz consiguió 105 de 120 aciertos y obtuvo un lugar en la máxima casa de estudios.

A los miles de rechazados de la UNAM, el nuevo estudiante universitario recomendó estudiar mucho y no rendirse.

“Intentarlo una y otra vez hasta que entres, no nada más decir que ‘ya no lo pasé’, se trata de estudiar por todos los medios, hay guías de la UNAM, sitios de Internet que son muy buenos a la hora de enseñarte, por ejemplo, Cálculo, Física, es donde yo empecé a aprender y pues no vencerse, estarlo intentando hasta lograr entrar”, expresó.

“Yo entré a la primera, pero si no lo hubiera logrado lo iba a seguir intentando hasta lograrlo”.

El niño consideró que el sistema educativo está caduco por la forma de enseñar.

“Incluso los profesores empiezan a aburrirse de lo que enseñan, lo que necesitamos es hacer un sistema que no solamente sea del profesor a los niños, sino que los niños no aprenden las cosas de un remitente fijo, que ellos descubran el porqué de las cosas”.