Pide OPEZ-H a Sapam que escuelas no paguen servicio

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El responsable de la Organización Proletaria Emiliano Zapata Histórica (OPEZ-H) en la Región Altos de Chiapas, Octavio Zunún Aguilar, dio a conocer que sostuvieron una reunión con Jerónima Toledo, presidenta municipal y con el síndico Miguel Ángel de Los Santos, para tratar distintos temas principalmente el no pago de escuelas públicas por el servicio de agua potable.

“En el caso del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) estamos pidiendo el algo al pago a las escuelas desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, ya que no son centros comerciales, son instituciones educativas que no deben pagar, para no sangrar la economía de los padres de familia”.

Dijo que cuentan con una minuta firmada con el gobierno del estado, “está suscrita y el municipio debe acatar, además de tratar temas como la pavimentación de calles en el Barrio de Fátima, la regularización de un parque ecológico en la Explanada del Carmen y los desplazados de Santa Catarina.

“Sostuvimos una reunión para tratar temas de carácter municipal, sobre todo los rezagados como el parque recreativo también para el Barrio de Fátima que no avanza su gestión, y también el tema de los desplazados de la Colonia La Libertad, antes Santa Catarina, que hasta la fecha son muchos jefes de familia con el problema”.

Zunún Aguilar dijo que en el tema de los desplazados se va atender en dos partes, para que se agote el tema legal y se impulse el expediente rezagado en el caso de la caída de Juan Carlos Jiménez Velázquez, “queremos se aprehenda a los verdaderos autores del crimen que sufrió el compañero, el Ayuntamiento es coadyuvante con la Fiscalía de Justicia”.

“Se va instalar una mesa para tratar ese asunto, el aspecto del retorno, saldrán las propuestas, posiblemente proceda la propuesta de reubicación, pero son propuestas, hay varias, está el retorno para que recuperen sus espacios, tenemos que dialogar con ambas partes, los que están y los desalojados en coordinación con el Ayuntamiento”.

Finalmente, informó que también se encuentran pidiendo se desarticule los grupos de choque, “si la Administración pasada les dio libertad, nosotros queremos que se desarmen, que vivamos como gente civilizada, tenemos que dialogar y priorizar la civilidad”.