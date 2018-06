Pide Ricci Diestel endurecer leyes para transito

Tuxtla Gutiérrez, 24 de junio de 2018.- El accidente en la salida poniente de la capital, obliga a seguir trabajando en la prevención y atención a los conductores de unidades motorizadas, así como de las empresas para mantener sus camiones pesados, en buen estado, planteó la diputada presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, Fabiola Ricci Diestel.

La legisladora, lamentó el hecho, pero subrayó que ahora se tiene que trabajar más, para que las empresas particulares atiendan el llamado que hace la Secretaría de Protección Civil Estatal, y los diversos cuerpos Auxilio, a fin de no exponerse ni exponer a nadie, como ha ocurrido ya en varias ocasiones.

Desde el Congreso, su comisión de Protección Civil, planteó redoblar acciones para que la ley de tránsito en todo el estado de Chiapas, sea aplicada cuando ocurra un hecho como este o cualquier otro tipo de accidentes, donde se ponga en peligro la vida de ciudadanos.

Hoy no solo se puede considerar como un día de luto, sino de reflexión, por lo que también dijo invitar más adelante a las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal, a fin de que se de un análisis concreto sobre el trabajo a realizar para ir reduciendo accidentes en tramos carreteros.

Ricci Diestel, también adelantó, que si procede en el análisis de sus compañeros legisladores, podría hablarse no solo de multas altas, sino de la suspención de las unidades por territorio estatal, a fin de que las empresas entiendan que con la vida de los ciudadanos no se puede estar jugando.

Finalmente la legisladora del PAN, pidió el apoyo del gobierno para obligar a la empresa ayude económicamente a pagar a los deudos, gastos funerarios y demás, ya que alguno de ellos, era cabeza de familia y hoy quedan en el desamparo, y sin forma de poder salir adelante.