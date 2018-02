Pide Willy Ochoa mayor partida presupuestal para “Unidos Pro Down A.C.”

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; “Cuidar de las familias siempre ha sido una prioridad para mi” dijo Willy Ochoa sobre la iniciativa presentada donde se busca la asignación de una mayor partida presupuestal para la asociación civil “Unidos PRO DOWN A.C.” con lo que se garantizará el cuidado y una mejor educación, para los niños que tienen este padecimiento.

“Esta es una iniciativa muy noble, con la cual pretendemos atender a la mayor cantidad de niños que tienen este padecimiento, es de suma importancia para el cuidado de su salud y para un mejor aprendizaje, contar con las herramientas necesarias para su mejor desarrollo por lo que se busca que que el presupuesto aumente en un 300% alcanzando una aportación de 900 mil pesos entregadas en 12 exhibiciones, a diferencia de los 300 mil que percibían desde el 2009 ” aseguró Ochoa Gallegos

Dado que la atención médica que requieren los pacientes con Síndrome de Down debe ser especializada, por lo que es necesario que se destinen los recursos suficientes, “es importante que quienes padezcan Síndrome de Down puedan llevar una vida con mayor normalidad y que nosotros, sociedad y gobierno, ayudemos a que tengan mejor calidad de vida”, reiteró.

Por lo que este jueves en la Permanente del Congreso del Estado, Ochoa Gallegos presentó la iniciativa para otorgar mayores recursos para el fortalecimiento a “Unidos Pro Down A.C.” para tener las medidas necesarias que aseguren una adecuada atención a las personas con Síndrome de Down señaló.