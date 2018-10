Piden a AMLO reabrir Fiscalía para 68

Cd. de México (02 octubre 2018).- Conmemoran a Movimiento del 68 en Zócalo.

Líderes del Comité 68 exigieron a Andrés Manuel López Obrador reabrir la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) a fin de que indague y se castigue a los responsables de la matanza de estudiantes hace 50 años.

Durante la guardia de honor en el memorial a las víctimas encabezada por el Presidente electo en la Plaza de las Tres Culturas, Víctor Guerra criticó que, al desaparecer dicha institución durante el sexenio de Felipe Calderón, quedaron sin efectos las 54 indagatorias abiertas al respecto.

“Es importante decir que, a través de las sentencias del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se estableció que lo ocurrido aquí hace 50 años fue un genocidio. Sin embargo, a la fecha, no hay un solo genocida en la cárcel, un solo genocida que haya sido castigado por la matanza de estudiantes, de nuestros compañeros, en 68, en este lugar”, reclamó.

“Por eso le pedimos, licenciado López Obrador, que por favor considere la restitución de esta Fiscalía, que fue cortada cuando tenía 54 averiguaciones previas para consignar y que fue desaparecida por Calderón en el último día de su mandato, y que impidió que la Fiscalía continuara en el proceso de seguir los procedimientos para sancionar a los responsables de la matanza”.

Al respecto, López Obrador sostuvo que Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, dará trámite a dicha petición.

“Se va a analizar este planteamiento, lo va a ver Alejandro Encinas, porque no queremos abrir fiscalías para todo, lo que queremos es que haya justicia, no crear aparatos que muchas veces sólo sirven para simular que va a haber justicia y al final de cuentas no se hace nada”, sostuvo en entrevista.

Los dirigentes del 68 criticaron que el equipo del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador condicionara el acceso a la Plaza de las Tres Culturas para la guardia de honor que el Mandatario electo montó en el lugar.

Hoy, el monumento a las víctimas de la matanza de Tlatelolco amaneció cercado con vallas metálicas que dividirían a los integrantes del próximo Gabinete, senadores y diputados del público asistente.

Ana Ignacia Rodríguez Márquez, “La Nacha”, líder estudiantil del 68 quien estuvo dos años presa, reprochó que se restringiera el acceso a un espacio público donde hace 50 años policías armados reprimieron a civiles.

“¿Cómo es posible que el hijo de Raúl Álvarez Garín estuviera atrás de esas vallas? Por eso me puse encabronada y es la palabra”, expresó.

“Creo que después de 50 años de lucha, porque hemos estado luchando 50 años, hemos sido víctimas de más represiones aparte del 2 de octubre, pero esto lo consideré una agresión agrave porque esta plaza es pública, porque esta plaza nunca ha tenido vallas para que la gente pueda acercarse a la estela. Pertenece a todo el pueblo”.

Frente a López Obrador y sus colaboradores, la activista invitó a los próximos funcionarios federales y a los organizadores del evento a conocer la historia.

“Yo voté por él (Andrés Manuel) y esperaba un cambio de Gobierno realmente y yo así no lo veo. Me dijo que esto se va a ir mejorando, qué bueno que se mejore”, manifestó.

Recordó que en el lugar fueron asesinados, detenidos y ultrajados jóvenes.

“No nos dejaban entrar ni a nosotros. Eso no se vale y creo que lo tienen que tomar, no nada más él, todo su Gabinete y todos ustedes en cuenta que si peleamos es porque aquí caímos y aquí luchamos”, sostuvo.

Bernardette Sanabria, de la Central de Estudiantes universitarios UNAM, expresó que los estudiantes están con el pueblo.

“Al nuevo Gobierno decirle que nosotros también estamos en defensa de la educación pública, de la educación gratuita, de universidades al servicio de los problemas nacionales y que en nosotros puede encontrar un aliado”, dijo.