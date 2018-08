Piden a la Fiscalía de Homicidios atraer caso de taxista asesinado en SCLC

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 12 de agosto (El Estado.-Familiares de Isaías Trujillo Villafuerte, asesinado el pasado 29 de julio en San Cristóbal de las Casas, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que la carpeta de investigación del caso sea remitido a la Fiscalía Especializada en Homicidios y Feminicidios, con sede en Tuxtla Gutiérrez.

Claudia Dolores Cruz Cruz, esposa de la víctima, dijo que existe desconfianza en el trabajo de la Fiscalía de la Región Altos, pues desde el día de los hechos no han mostrado avance alguno en las investigaciones.

Cabe recordar que, diferentes medios de comunicación, así como cuentas de redes sociales dieron a conocer que Trujillo Villafuerte fue ultimado por un grupo de “motonetos” de aquel municipio, luego acudir al llamado de uno de los operadores de los taxis de su propiedad.

La esposa de la víctima consideró que existen irregularidades en el caso, por lo que es necesario que se efectúe una verdadera investigación para dar con los responsables de este hecho.

Cesar Iván Ochoa, asesor Jurídico de la familia Trujillo Cruz, opinó que la Fiscalía de la Región Altos no tiene la capacidad para realizar una investigación de esta índole, razón por la que la Fiscalía de Homicidios y Feminicidios debe atraer el caso para dar con los presuntos responsables quienes, de ser encontrados culpables podrían alcanzar una pena que va de los 25 a 50 años de prisión.

El litigante, enfatizó que hay líneas de investigación que no se han agotado, pero reiteró que la Fiscalía Altos no cuenta con los medios necesarios para ejecutar las acciones pertinentes.

Por su parte, la madre y hermanas de Isaías Trujillo, exigieron justicia y recordaron que la víctima se trataba de un hombre sin enemigos y siempre preocupado por sus familiares, amigos y demás seres queridos.