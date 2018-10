Piden a la Relatora Especial de la ONU recomendar a México impulsar una reforma al 115 Constitucional

ASICh

Gabriel Méndez López, integrante de la Red Nacional Indígena, dio a conocer que ha solicitado a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli, que recomiende al Estado Mexicano impulsar una reforma al 115 Constitucional, para garantizar el pleno ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas.

Asimismo, dijo que en la reunión que sostuvieron con ella esta semana en la Ciudad de México, la invitó de parte del Municipio de Oxchuc para que los acompañe y esté pendiente del proceso de la consulta para determinar la forma de cómo van a nombrar a las autoridades municipales, a partir del movimiento para tener elecciones por la libre determinación de los pueblos indígenas.

La Relatora Especial tiene en cuenta lo que está pasando en Oxchuc, por lo que les dijo que estará pendiente dándole seguimiento

En tanto, aseguró que en la reunión de la Relatora y la Red Nacional Indígena acordaron solicitar a las próximas autoridades federales de México que se cree una comisión tripartita para dar seguimiento a las 37 recomendaciones de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

La comisión tripartita debe integrarse por representantes del gobierno federal, por las Naciones Unidas y por los pueblos indígenas.

Si no se crea un mecanismo tripartito para la implementación de las recomendaciones, sólo generaremos una falsa expectativa con una diplomacia simulada de declaraciones y discursos, subrayó el abogado comunitario.

Dijo que no debe quedar nada más en visita de la Relatora a México para dejar recomendaciones sobre violaciones a los derechos humanos, sobre todo que el Estado Mexicano no ha garantizado desde las primeras recomendaciones que trajo el primer relator 2013, porque casi es la misma contestación que ha hecho.

Le hemos pedido que esté más al tanto y de seguimiento cabal, a través de la comisión tripartita que se está planteando. La diplomacia de la RNI exige compromisos concretos para que el próximo gobierno federal, de respuesta puntual a las recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas, subrayó.

En tanto, anotó que la Relatora Especial recomienda con la consulta libre a la sociedad, todos los proyectos de la nación que vaya a implementar el próximo gobierno federal, deberán ser consultado con los pueblos indígenas, sobre todo aquellos donde se sientan afectados, tal es el caso del Tren Maya.

Con la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se abordaron el tema de la libre determinación en Oxchuc, tomando como ejemplo los casos de Ayutla de Los Libres del estado de Guerrero y Cherán del estado de Michoacán.

En este contexto, se coincidió que es necesario una reforma al 115 Constitucional, para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, porque ahí hay un candado que no permite el pleno ejercicio de la libre determinación. El acceso a los recursos no se tiene si no es con la figura del Ayuntamiento.

Por eso, para Oxchuc puntualizaron que se haga una recomendación para el Estado Mexicano, para reformar el 115 Constitucional y así los municipios indígenas sean incluidos en el manejo de los recursos por la libre determinación. ASICh