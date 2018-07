Piden auditoria a presidente reelecto en Tumbalá

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- En un documento autoridades de rancherías, comunidades y representantes de barrios y colonias del municipio de Tumbalá, solicitan al Órgano Superior de Fiscalización, una auditoria a las administraciones municipales del reelecto Porfirio Ramos Torres, la última en el periodo 2015-2018.

El escrito describe que no es posible, “es totalmente inaceptable el enriquecimiento ilícito con carros hummers, Ford, raptors, Ford lobo, coches BMW, camionetas y demás”. Y es que aseguran el presidente electo bajo la bandera del Partido Podemos Mover a Chiapas, cuenta con ranchos y propiedades en Tumbalá, Yajalón, Salto de Agua, con valor superior de los 2 millones de pesos, aparte de constructoras que cuentan con maquinaria correspondiente”.

“Por eso como sociedad estamos solicitando con urgencia esta auditoria en contra de Porfirio Ramos Torres, porque ahora en la pasada jornada electoral del 1 de julio, destinó millones y millones de pesos a la campaña del candidato del partido Podemos Mover a Chiapas, Roman Mena, del municipio de Salto de Agua, dinero del erario de Tumbalá”, citan.

Calculan un desfalco de la actual administración “o robo a nuestro patrimonio”, la cantidad superior a los 200 millones de peso, “dinero que se concentra en las manos principalmente de Porfirio Ramos, luego de José Vázquez, de su extesorero t actual tesorero municipal”.

Luis Col Méndez, en representación de las autoridades ejidales, jueces rurales, urgió la auditoria, para evitarse un estallido social en Tumbalá, ya que “solo falta un poquito de mecha para encenderse la llama en las comunidades y posible no seamos nosotros, sino la ciudadanía”.

Finalmente dejó ver que el presidente sustito, Agustín Peñate, es simplemente un “títere” de Porfirio Ramos (El Patrón), quien además en 2011 fue desaforado, ya que aparte de no atender en el edificio de la presidencia, sino en una casa particular cocido como la “Casa Verde”, las ordenes la sigue dando del presidente electo.