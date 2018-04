Piden crear consejo para el campo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Para generar estrategias de cosecha, acopio, agregación de valor, transformación y recuperación de inversiones, es necesario crear un consejo con la Secretaría de Economía, SEDESOL y SAGARPA, solo así los campesinos lograrán sus objetivos.

Juan Pablo Rojas Pérez, Presidente de la Confederación Nacional de Productores de Maíz, anunció la creación del Consejo Nacional de la Cadena de Valor Maíz en México, el cual busca que productores, industriales de masa y tortilla, así como harinas, almidón y semillas, tengan un precio más adecuado y se pueda abaratar la Canasta Básica Alimentaria.

Asimismo dijo no estar de acuerdo en la propuesta del candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, de instaurar el precio de garantía ya que ello sería riesgoso para él país porque lo descapitalizaría y endeudaría más.

Sostuvo que pueden ser muchas la promesas de campaña de todos y cada uno de los aspirantes a la Primera Magistratura sin importar el partido político que los impulse pero, en el medio rural, ya no hay tolerancia a la mentira de tal manera que, por lo menos los maiceros, “en este proceso electoral seremos observadores, guaruras y guardias del voto y no vamos a permitir fraudes”.

En este orden de ideas, agregó que la CNPAMM se mantendrá vinculada a los temas políticos porque sin ello no se resuelve lo económico así que aceptó que se aprovechará la coyuntura para que “se ponga en la mesa de los salvadores de México (en alusión a todos los candidatos presidenciales), la receta que como productores tenemos para garantizar alimentos y no se consideren las hechas en el escritorio”.

Rojas Pérez, líder la Confederación Nacional de Productores de Maíz, en el encuentro con los representantes de los medios de comunicación masiva, detalló que el Consejo Nacional de la Cadena de Valor Maíz en México estará integrado por tres representantes de los productores de maíz: pequeños, medianos y grandes de los estados del sur, bajío y norte del país.

Entre los siete objetivos del Consejo destaca el de acordar y generar propuestas y estrategias para una política agrícola de largo plazo a promover en la Administración Federal que llega este 2018 así como garantizar proveeduría de materia prima a la industria de la masa y la tortilla, ganadera, harinera y almidonera sin intermediarios.