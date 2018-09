Piden habitantes dren para evitar inundaciones por terminal de corto recorrido

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de la Zona Sur de esta ciudad hicieron un llamado a las autoridades municipales y del gobierno del estado, para que solucionen la problemática que ocasiona la terminal de corto recorrido cuando llueve fuertemente, como lo ocurrido el domingo por la tarde, donde casi llegan a inundarse.

Fernando Hernández, presidente del Consejo y la Asamblea de la Colonia Maestros de México, dijo que ese problema lo denunciaron ante la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones antes de que construyeran la terminal de corto recorrido, “nosotros nos opusimos drásticamente, porque la Sopyc dejó tubos de agua pluvial que llegan a la colonia y el arroyo Navajuelos supero su cauce, ahora está a más del 50 por ciento”.

“Sobre la zona de Miguel de Quevedo, hasta llegar a la Calle Retorno Insurgentes, donde está la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, tuvimos que cerrar las calles porque es mucha el agua que nos llega de la terminal y Mercaltos, hubo omisión del gobierno del estado ya que no consideraron un dren pluvial, ahora eso nos está afectando”.

Fernando Hernández detalló que en menos de 30 minutos subió el río y de no ser por un muro de contención de 80 centímetros, “poco faltó para desbordarse, la Telesecundaria de Lagos de María Eugenia suspendió clases porque está inundada sus dos patios, estamos tratando de hablar con colonos de Lagos de María Eugenia y San Juan de Los Lagos, para hablar con el gobierno del estado y municipio que no hicieron nada cuando se les denunció”.

“Se requiere hacer una obra que encauce las aguas de la terminal de corto recorrido, ya sea a un dren mayor o al drenaje profundo que pasa por la colonia, obras pequeñas no van a hacer la solución, nos van aventar el agua al interior de las colonias o como ahorita en la telesecundaria que está inundada”.

Asimismo, dijo que el Municipio no hizo el desazolve como en años pasado, “pero el primero de septiembre sacamos 30 toneladas de basura, todo se realizó gracias al Comité de Protección Civil, pero el agua es mucha la que está llegando”.

Dijo que este año es la primera ocasión que sucede, pero es la segunda desde que inició la terminal, “denunciamos, hicieron caso omiso, si desborda ese canal, se van a inundar las escuelas, hacemos un llamado a que actúen, somos más de 12 mil habitantes de la zona sur los que seríamos afectados”.

Por su parte, Francisco Ernesto Herrera Díaz, tesorero del Consejo Vecinal de la misma colonia, hizo la petición de apoyo, “porque al estarse yendo toda el agua que se queda en las alcantarillas, esperamos nos den una pronta solución, sobre todo el agua que nos avienta la terminal, hicimos varias cuadrillas de vigilancia en nuestro canal”.

Finalmente, hizo un llamado también a Mercaltos que embovedó el cauce natural del arroyo, “nos van a seguir afectando, por eso llamamos a Mercaltos que desazolve el dren que pasa al interior, de lo contrario vamos a hacer acciones más radicales”.