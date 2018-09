Piden intervención de la SE en conflicto de la “Jacinto Canek”

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Profesores de la Escuela Normal Bilingüe “Jacinto Canek” hicieron un llamado al secretario de Educación, Eduardo Campos, para que intervenga y se ponga orden en esa institución educativa, luego de que el día 3 de septiembre fueran retenidos por más de 28 horas sin probar alimento, por lo que se encuentran sin clases ya que temen por su integridad.

Al respecto, María Elena Ballinas Méndez, académica de la Escuela Normal, dijo que hasta el momento las autoridades no han intervenido “no hemos tenido ningún llamado por parte de la autoridad, el director se trasladó allá, para entregar reportes de cómo estamos, pero no vamos a regresar a clases”.

“Él tiene que intervenir (Eduardo Campos), es la autoridad máxima y tiene que establecer una mesa de diálogo, pero no solo le apostamos al diálogo, sino al respeto y la legitimidad como docentes y los estudiantes tienen que recuperar su vida, nosotros mismos nos preguntamos qué tipo de profesores estamos formando; de momento presentamos un acta de hechos ante la Fiscalía de Juicios Orales”.

Ballinas Méndez dijo que el enojo de los estudiantes fue cuando se les presentó el reglamento y no se redujo las horas de práctica docente como querían, “ya que nosotros nos tenemos que adecuar a una normatividad”.

Por su parte, René Cancino, también profesor de la “Jacinto Canek”, narró cómo los profesores fueron llevados al auditorio, se les quitaron los celulares y los encerraron, sin explicarles los motivos, “primeramente nos dijeron que nosotros no éramos nada y que eran ellos, con su Consejo Estudiantil, los que tenían el poder”.

“La normatividad indica que en séptimo semestre deben cumplir con cierta cantidad de semanas de práctica docente, para que sumadas con el tiempo que indica para la observación en octavo, completen las 480 horas que marca la normatividad establecida por la DGESPE”.

Finalmente, dijeron que fueron liberados hasta el 4 de septiembre a las 12 horas, “por lo que decidimos hacer una relatoría de los hechos con la finalidad de dar a conocer las amenenazas tanto a nuestra persona como a nuestra situación laboral”.