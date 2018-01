Piden nuevo edil para Bochil

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Al menos un centenar de habitantes del municipio de Bochil, pidieron ayer se nombre a l nueva autoridad del lugar, luego del asesinato de quien fuera el presidente municipal a manos de un sujeto en la capital del Estado en fechas pasadas.

Aunque faltan 9 meses para el relevo Constitucional, los ciudadanos demandaron que se de cumplimiento, ya que el anterior solo causó daños en la población, se hizo de recursos y para ellos, no fue un robo sino un ajuste de cuentas, aunque no quisieron dar más información al respecto.

Algunos de ellos, indicaron que el pueblo está marcado por la venta de drogas y aparecen algunos con la venta de armas, lo que es preocupante, porque el pueblo era serio y tranquilo, hoy las cosas han cambiado mucho, gracias a las autoridades que lo han permitido, todo a cambio de dinero.

Uno de ellos, Sebastián López Hernández, aseguró que pedirán al Congreso de Chiapas, que sea Víctor Hernández Hernández, quien hasta hoy, ocupa el cargo de primer regidor, sin embargo, ellos como ciudadanos no desean sea él, sino otro, que realmente quiera al pueblo.

La división está en que sea uno del Ayuntamiento, otros que sea el hijo del ex edil y otros más que salga del pueblo, esto de no darse una solución, podría provocar un enfrentamiento y con serios problemas para el proceso electoral que está por iniciar a finales de este mes.