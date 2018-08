Piden padres de familia a la CNTE respeto a fecha de inicio del ciclo escolar

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 13 de agosto del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Luego de que la CNTE en Chiapas diera a conocer que el inicio de clases será el próximo 15 de agosto y no el 20 como lo marcó la SEP a nivel nacional, padres de familia expresaron su desacuerdo.

José Luis Sánchez Huerta, representante del Comité de Padres de Familia de la región Centro expresó al respecto que “La cuestión del calendario escolar es un juego por parte de los maestros. Un día se dice que las clases arrancan el 15 y después se dice que el 20”.

El conocido activista agregó “De qué estamos hablando, si esta es la persona (Gómez Bahamaca), que se encuentra por encima de la autoridad que nos lo hagan saber para dirigirnos a él”, apuntó el representante de padres de familia.

Cabe recordar que el fin de semana Pedro Gómez Bahamaca, secretario de la Sección 7 de la SNTE-CNTE anunció que el calendario escolar sufriría modificaciones, iniciando el próximo 15 y no el 20 de agosto como se tenía acordado con las autoridades educativas.

Ante ello Sánchez Huerta Solicitó a los maestros y directores de las instituciones educativas no hacer de la educación pública un negocio propio, toda vez que se han presentado un sinfín de denuncias por parte de los padres de familia, sobre los altos costos de las inscripciones y de la compra de material educativo.

“Si estamos pregonando un cambio de raíz en el país y en el estado, es muy ilógico que estás cosas se permitan y que no se intervenga en el tema”, declaró.

Exigió a los padres de familia y a los Comités representativos llamar a cuentas a Pedro Gómez Bahamaca para que aclare y responda todas las dudas y comentarios que se tenga. Sobre todo en el tema de las negociaciones educativas.

En este espacio también pidió a las autoridades de justicia, realizar una investigación clara y verdadera sobre el caso Mactumatzá, para no manchar el nombre de la institución.