Piden reconocer labor de defensores

César Martínez

Cd. de México (21 agosto 2018).- La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado para que el próximo Gobierno federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, reconozca la labor que realizan los defensores de derechos humanos y la gravedad de los ataques en su contra.

Al participar en la presentación del informe “Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad”, elaborado por el Comité Cerezo México, el representante de la ONU-DH, Jan Jarab, advirtió que será difícil que la nueva Administración enfrente sólo con buena voluntad la realidad compleja en materia de agresiones a defensores.

“Nos parece importantísimo reconocer el problema, si no se reconoce el problema no se puede atender, dar prioridad a este tema”, comentó Jarab.

“Las autoridades no deben descalificar a los defensores y defensoras, no pueden tolerarse las declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos, pero se necesita algo más, se necesita que desde las más altas autoridades del Estado se envíe un mensaje positivo”.

El informe muestra cómo han aumentado las agresiones a defensores de derechos humanos desde el 2011, cuando se registraron 87, hasta alcanzar su máximo en 2016, con 516, mientras que en los primeros cinco meses de este año ya sumaban 90.

En ese contexto, Jarab refirió que las agresiones no son accidentales.

“Los defensores de derechos humanos enfrentan amenazas, o peor, porque sus actividades suponen una amenaza a intereses poderosos, de diversos tipos, político o económico.

“Y en el contexto actual de México, si una parte de las agresiones proviene de actores privados o grupos criminales, hay muchas agresiones que provienen de funcionarios públicos, sea por motivos políticos o de sus intereses económicos, sea por sí mismos o en convivencia con grupos del crimen organizado”, sentenció.

Según el documento, en el que participaron también las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, desde 2006 hasta mayo de 2018, 228 defensores de derechos humanos han sido asesinados y 165 están desaparecidas.

En tanto, Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, planteó que no puede hablarse de construcción de procesos de paz sin tomar en serio la realidad reflejada en el informe.

Sin mencionar el cambio de Gobierno, advirtió que México no comienza de cero en la defensa de los derechos humanos.

“Tiene muchos años colaborando de muchas maneras en poner los cimientos de una verdadera justicia transicional”, comentó Concha.