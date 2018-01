Piden renuncia del director del Icheja González Borralles

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Agremiados al Sindicato Nacional de Educación para Adultos, que laboran en el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), pidieron la destitución del director, Ariosto González Borralles, por el incumplimiento a su contrato colectivo, ya que no recibieron completa la cantidad de vales de despensa.

Gabriel Solís Gutman, trabajador docente de campo del Icheja, señaló que de 11 mil 700 pesos que debieron recibir a finales de año, solo les depositaron 7 mil 400, es decir, restan más de 4 mil pesos, además de que no han recibido la segunda parte del aguinaldo, a lo que intuyen se trata como de una medida de represión.

“Hasta el momento hemos realizado varias movilizaciones y conferencia de prensa haciendo la denuncia, pero si antes del 15 de enero no se cumplen nuestras demandas, procederemos a cerrar todas las oficinas en el estado de Chiapas, con lo que se afectarán todas las actividades administrativas y serán alrededor de 250 mil alumnos adultos y jóvenes afectados”.

Solís Gutman señaló que la entrega de vales de despensa es un acuerdo que se encuentra en su contrato colectivo, firmado por el Gobierno Federal y la Federación Nacional de Sindicatos al Servicio de la Educación, por lo que el gobierno del estado y el Icheja se encuentran violando sus derechos.

“A los trabajadores que no se encuentran sindicalizados como los asesores y los que tienen plazas comunitarias, también les adeudan varios meses de sueldo del año anterior, el pretexto es que no hay dinero, entonces la gran pregunta es ¿en dónde está el recurso? Si estamos hablando de un recurso etiquetado por el gobierno federal”, concluyó.