Piden vecinos a las autoridades clausurar el salón de eventos Al Jabal

Diversos sectores de la sociedad alzaron la voz para exigir a las autoridades correspondientes se clausure el salón de eventos Al Jabal, ubicado en la colonia Moctezuma, en el lado poniente de la capital chiapaneca.

Esto luego de que se diera a conocer que fueron, presuntos empleados del lugar, quienes participaron en el asesinato de la joven Gloria Castellanos Balcázar, por lo que exigieron que se clausure dicho lugar pues no es seguro para la población que se mantenga en operaciones un espacio tan inseguro como éste.

En este sentido, Amalia “N” señaló como inconcebible que tras lo ocurrido aún permanezca abierto este salón cuando representa un grave riesgo para los vecinos y quienes transitan por la zona, “no es posible que tras este lamentable hecho se mantenga abierto este salón, quién sabe qué clase de personas laboran ahí y para nosotros como vecinos esto representa un peligro y nos provoca temor, queremos que lo cierren”, indicó.

Por su parte, Miguel Ángel “N” señaló al establecimiento como de alto riesgo para los vecinos de esta zona, y consideró que el asesinato de una joven, en donde han sido involucrados trabajadores de este negocio, no debe ser tomado a la ligera.

“No se puede pasar por alto este señalamiento que las investigaciones han arrojado, trabajadores de este salón de eventos están implicados en el hecho, esto es gravísimo, y nosotros como vecinos del lugar no queremos que permanezca abierto, tenemos miedo y no podemos tolerar esto, queremos que sea clausurado”, apuntó.

Del mismo modo, Alejandra “N” expresó su preocupación al saber que el salón de eventos Al Jabal permanece en funciones tras los señalamientos que se han hecho, luego del lamentable suceso ocurrido recientemente, donde trabajadores del lugar han sido asociados al asesinato de una joven desaparecida el pasado 12 de enero.

“Estamos hablando de un asesinato, no fue un robo o un pleito de borrachos, es algo que realmente genera temor, incertidumbre, incomodidad y estrés entre quienes vivimos en esta zona. No podemos tolerar que ese salón se mantenga abierto como si nada hubiese pasado, la petición es que se clausure”, remarcó.