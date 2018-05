Pijijiapan tendrá más oportunidades con Rutilio Escandón

El candidato a la gubernatura de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró que Pijijiapan y su gente tendrán más oportunidades de desarrollo cuando el proyecto de la coalición “Juntos haremos historia” triunfe en las urnas el próximo 1 de julio.

El aspirante impulsado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), señaló que trabajará muy de cerca con el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para atender las necesidades de todos los municipios de la entidad.

En este sentido, Rutilio Escandón se comprometió a encabezar un gobierno austero que combata firmemente la corrupción y la impunidad, y trabajar de acuerdo con el Proyecto Alternativo de Nación.

“Yo soy un hombre que ha trabajado más de 40 años al servicio de las y los chiapanecos, no estoy aquí por influencias del poder sino porque he caminado junto a la gente, conozco la realidad del estado y sus problemáticas y sé cómo resolverlas”, agregó.

Explicó que los adversarios de otros partidos políticos se han burlado del pueblo y lo han empobrecido durante años, además que le han cerrado la puerta una vez que han estado en el gobierno, por ello pidió a las y los habitantes reunidos que no se dejen engañar nuevamente.

“Cada vez estamos más cerca del cambio que todos queremos para Chiapas y para México, por eso nuestros adversarios están muy nerviosos y han puesto en marcha estrategias de guerra sucia y compra de votos para debilitar y dividir este movimiento que ya nadie para”, precisó.

Destacó que la contradicción que vive Chiapas de ser un estado rico con un pueblo pobre también cambiará, ya que los recursos públicos se manejarán de forma adecuada y transparente para destinarlos a las obras y programas que realmente necesita y exige la ciudadanía.

“Terminaremos con los lujos y los privilegios de los que gozan muchos funcionarios que incluso utilizan los aviones y helicópteros oficiales no para ayudar a la población necesitada sino para pasear y transportarse, eso ya no se va a permitir. Además, bajaremos los sueldos de los de arriba para subirles a los de abajo”, dijo.

Cabe señalar que el candidato presentó las diferentes propuestas que beneficiarán a toda la población como es el rescate del campo; la entrega de becas a jóvenes para que no abandonen sus estudios y puedan capacitarse laboralmente; pensiones dignas para adultos mayores; acceso a la salud; educación gratuita y de calidad, entre otras.