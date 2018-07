Plasman en mural rescate en Tailandia

REFORMA/Redacción

Tailandia (20 julio 2018).- Artistas de Tailandia crearon un mural de 13 metros titulado Los Héroes en honor al rescate de los 12 niños y su entrenador en una cueva de Chiang Rai, quienes permanecieron atrapados por más de dos semanas.

Además de retratar a los menores, los creadores han plasmado a las figuras clave en los rescate, como al ex marino tailandés Saman Gunan, que falleció durante las operaciones para colocar oxígeno en la cueva.

Asimismo, retrataron a los integrantes del equipo internacional, como al buzo británico Rick Stanton, quien descubrió el sitio donde los menores se encontraban refugiados tras la inundación que llenó la cueva.

El mural se exhibe en Art Bridge, una galería privada al norte del país, como parte de una exposición por el éxito del rescate.

Los 12 jóvenes, de entre 11 y 16 años, y su entrenador, de 25, quedaron atrapados el 23 de junio mientras exploraban un complejo cavernoso y torrenciales lluvias bloquearon el camino de regreso.

“Hay mucha demanda de recuerdos”, comentó a Reuters Suwit Jaipom, presidente de Art Bridge Chiang Rai, que la semana pasada comenzó a recibir pedidos de camisetas con el equipo juvenil.

“El producto que podíamos hacer con mayor rapidez eran las camisetas”, agregó.

La galería fabricó 2 mil camisetas que llevan también escrito en rojo la palabra “HÉROE”, en recuerdo de Samarn Kunan.

El precio de cada camiseta es de 6 dólares y el dinero recaudado será destinado a actividades caritativas, afirmó Suwit.

No obstante, no hay planes de vender más camisetas o pedir a los chicos que modelen para las prendas, agregó.

“Si presionamos demasiado será algo comercial y no queremos que ocurra eso. La gente que las compra solo quiere apoyar a los héroes”, señaló Suwit, quien precisó que no pidió permiso a los chicos o a sus familias, pero que no han surgido aún problemas con los derechos de autor.

Con información de Reuters.