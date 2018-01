Podría estallar la violencia este lunes en la UNICH

ASICh

Un escenario complicado se ve venir este lunes para la Universidad Intercultural de Chiapas, porque las autoridades universitarias, encabezadas por el Rector Bayardo Eduardo Molina Hernández en vez de buscar el diálogo con los trabajadores que mantienen un paro laboral y el cierre de las instalaciones, está incitando a la comunidad universitaria a recuperarla.

Entrevistado en el momento en que estaban en asamblea permanente, Edgar Federico Pérez Martínez, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la UNICH, precisó que lejos de darle solución a los planteamientos que han hecho, al inicio del semestre escolar enero-junio 2018, el Rector busca la confrontación, recurre a la intimidación y amenaza con despedirlos y reemplazarlos.

Precisó que las autoridades universitarias no han resuelto el asunto de la recontratación de 130 profesores de asignatura y tiempo completo de la sede central en San Cristóbal de Las Casas y las Unidades Académicas de Las Margaritas, Oxchuc, Yajalón y Valle de Tulijá, en tanto ha estado enviando notificaciones para la recesión laboral a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

Con abogados a su servicio, tratan de despedir y amedrentar al personal académico y administrativo, lo cual agudiza el conflicto y se pudiera desbordar con la presencia de grupos de choques, toda vez que el Rector, el profesor de tiempo completo Domingo Gómez López y el abogado general de la UNICH han estado haciendo llamadas personales a representantes de grupos de la licenciatura de Desarrollo Sustentable y de Medicina Humana, para que se presenten a recuperar las aulas.

El dirigente sindicalista enfático dijo que para nadie es desconocido que utilizan infiltrados, por lo que no los sorprendería este lunes que se presenten este tipo de personas disfrazados de estudiantes, para violentar y allanar esta casa de estudios. Inclusive, dijo que tenían temor que durante la noche del domingo pudieran presentarse a querer desalojarlos.

No se instalado una mesa de diálogo, el Rector no ha querido sentarse y por el contrario se han dedicado a recibir curriculum para la contratación de personal; evidentemente tratan de imponer la plantilla laboral y violar el contrato colectivo de trabajo, lo cual es una afrenta abierta al Sindicato y a la universidad.

Pérez Martínez sostuvo que continuarán con el paro de labores hasta que se instalen mesas de diálogo, a efecto de poder establecer acuerdos con las autoridades universitarias o con la Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, a la cual le piden su intervención inmediata.

La fecha de inicios de clases del semestre estaba aprobada por el Consejo Directivo de la Universidad para el 22 de enero, pero de manera arbitraria el Rector la modificó para el 2 de enero. ASICh