Podría Trump no declarar por Rusiagate

AP

Washington DC, Estados Unidos (06 mayo 2018).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría acogerse a la Quinta Enmienda, la cual protege el derecho a no autoincriminarse, con el objetivo de no declarar en las investigaciones sobre los vínculos entre su campaña y el Gobierno ruso, declaró su nuevo abogado Rudolph Giuliani.

“No hay manera en que yo pueda estar seguro de ello”, señaló el defensor del republicano, durante una entrevista en el programa This Week, de la cadena ABC.

Giuliani aseguró que a pesar de que el Mandatario ha dicho que está dispuesto y que le gustaría ser interrogado por el Fiscal Especial Robert Mueller, tratará de disuadirlo de que no lo haga.

“Si lo hace, lo procesarán por perjurio, como hicieron con Martha Stewart”, indicó el ex Alcalde de Nueva York.

Giuliani, quien recientemente se incorporó al equipo legal del Presidente el mes pasado, afirmó que todavía está poniéndose al corriente de los detalles del caso sobre Rusia y el supuesto pago de 130 mil dólares realizado a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.

El defensor asegura que desconoce cuándo el Mandatario fue informado de la presunta transacción.