Policías municipales de Mezcalapa exigen a la presidenta municipal el pago de aguinaldos

Jairo Camacho.

Agencia ReporteCiudadano, 17 de septiembre del 2018.- Elementos de la Policía Municipal de Mezcalapa denuncian toda una serie de abusos por parte de la alcaldesa María del Carmen Guzmán Esteban.

Los denunciantes señalaron que la funcionaria obligó a los elementos a comprar con su propio recurso lo uniformes que usaron en las festividades del grito de la independencia y el desfile del 16 de septiembre.

Como si eso fuera poco María del Carmen dio a conocer que no les otorgará el aguinaldo correspondiente a este año argumentando una falta de recursos en el municipio.

“Estamos ya casados de los malos tratos que recibimos, por ello pedimos de entrada que se nos garantice el aguinaldo correspondiente, ya que el recurso del fondo cuatro viene destinado para seguridad”, explicaron.

En este panorama exigieron además que se realice la auditoría correspondiente al municipio de Mezcalapa bajo la administración de la alcaldesa, quien ha sido señalada en diferentes ocasiones por la ciudadanía de malversar los recursos destinados para obra pública y seguridad del municipio.

Ante ello lamentaron que la malversación de recursos del municipio los esté afectando, pero además sea la población quien padezca por la mala administración.

Sin embargo entre las otras irregularidades se encuentra que actualmente se les descuenta a los empleados de las diferentes áreas del Ayuntamiento 500 pesos “además cobra el dinero de los trabajadores que les dieron de baja, falsificando firmas en la nómina”.

Por lo que también señalaron la omisión del gobierno del estado y Congreso, por no tomar en cuenta las denuncias que hay por los desvíos de recursos fraude, corrupción y nepotismo que ha beneficiado a ex esposo.

“Ha comprado varios vehículos, casas en la ciudad de Tuxtla. Por toda esa impunidad se pide al Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado tomar cartas en el asunto pues los abusos y excesos de la alcaldesa ha afectado de sobremanera a la población, pero también a todos los empleados de su administración”, remarcaron.

Concluyeron indicando que la presidenta amenazó a los policías que si se manifiestan no van a cobrar su salario en las siguientes quincenas.