Políticamente incorrecto/Arturo Gutiérrez

¿Salario rosa reconocimiento o misoginia gubernamental?

Desde hace algunas semanas el gobernador de Chiapas ha mantenido una gira constante bajo pretexto de entregar el programa federal “salario rosa” en estos eventos se han suscitado momentos de tensión entre las mujeres, debido en gran medida a la larga espera en la que las mantienen los organizadores; en algunos casos han ocurrido desmayos debido a los inclementes calores que hay en algunos de los municipios de la entidad.

Este programa que se pusiera en práctica en el Estado de México y que fuera la promesa de campaña que llevo a ganar a Alfredo del Mazo en esa entidad. Por lo que esta estrategia se ha implementado en otros estados del país muchos de ellos con procesos electorales locales.

En Chiapas Manuel Velasco Coello lo está utilizando para inclinar el proceso electoral local, lo que ha despertado dudas en el centro del país, y es que , aun que en el resto del país el monto de dicho programa corresponde a 1200 pesos bimestrales , lo que equivaldría a 600 pesos mensuales, aquí, en Chiapas se les está dando solo 300 pesos mensuales, lo que equivaldría a tan solo la mitad de lo pagado a otras mujeres de la república, comprobando que el trabajo de la mujer en Chiapas vale la mitad de lo que vale en el resto del país.

Si hacemos uso de matemáticas básicas, podremos darnos cuentas qué en primer lugar, alguien se está quedando con la mitad del recurso destinado para dicho salario, que en el discurso oficial es un reconocimiento al trabajo que la mujer desempeña en el hogar, en segundo lugar podremos darnos cuenta que en Chiapas dichos salario es de tan solo 1.25 pesos la hora, eso sí limitamos la labor de las mujeres a tan solo una jornada de 8 horas, si, efectivamente ellas estarían ganando el honroso salario de 10 pesos por jornada de trabajo, trabajando sin descanso, ni prestaciones sociales, pero por esos diez mendigos pesos al día, tienen a las mujeres chiapanecas bajo el sol por 4-5 horas, no veo el reconocimiento a las mujeres por ningún lado en ese actuar.

Por tan solo $3,600 pesos al año tendrían miles de votos cautivos, con lo que el gobierno de Manuel Velasco pretende inclinar las elecciones en nuestro estado, he imponer así, a su sucesor, quien le garantice total impunidad, ante los miles de millones de pesos que no se han comprobó, y que la Auditoria Superior de la Federación tiene bajo observación, y es que pareciera que Manuelito, no entiende que su caprichos electorales en el 2015 prendieron varios focos rojos en el estado, que podrían agravarse aún más y de tonar en violencia en los próximos meses, lo que profundizaría la falta de gobernabilidad ya existente.

Mientras en eventos de proselitismo se gastan millones de pesos, eventos en donde la simulación y las malas actuaciones son una constante, a las mujeres chiapanecas se les sigue ninguneando,se les usa como burro publicitario, se les continúa robando sin recato alguno, se les sigue entregando como carne de cañón en tiempos electorales, mientras las mujeres en Chiapas siguen siendo asesinadas, desaparecidas y vendidas, Manuelito Velasco continua jugando al princesito y su reino imaginario.

Hasta la próxima