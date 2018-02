Por basura, se debe cumplir el Reglamento de Protección Ambiental y Aseo Urbano

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 27 de febrero (El Estado).- En el tema que ha dado mucho de qué hablar respecto a la basura en la capital del estado de Chiapas, se debe cumplir el Reglamento de Protección Ambiental y Aseo Urbano para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Y es que ya van varios días que no se realiza la recolección de residuos sólidos en las distintas colonias de la ciudad, esto derivado de los adeudos que se tienen con la empresa Proactiva Veolia, a la cual se le paga 11 millones de pesos por este servicio.

Es importante mencionar que luego de que esta empresa solicitara el pago al Ayuntamiento capitalino por los adeudos actuales, dejó de enviar los vehículos recolectores y el personal correspondiente.

Además, este lunes la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales y la Procuraduría Ambiental del estado de Chiapas realizaron la clausura del relleno sanitario de Proactiva, cuyo terreno le pertenece al Ayuntamiento pero que se encuentra a cargo de esta empresa.

Incluso, momentos antes de la clausura, la empresa comenzó a sacar la documentación que se encontraba en las instalaciones del relleno sanitario, situación que dejó entrever que se le notificó a la misma que se realizaría tal acción.

Sin embargo, la realidad es que estos días las calles de Tuxtla comenzaron a llenarse de basura, toda vez que a la ciudadanía no se le informó que no sacaran los residuos sólidos de los hogares para depositarlos en los sitios asignados para que los camiones recolectores acudan a hacer su labor.

Por ello, es necesario que se cumpla el Reglamento de Protección Ambiental y Aseo Urbano, el cual establece en su artículo 83 que el servicio de recolección de residuos sólidos se proporcionará exclusivamente los días que comprenden de lunes a sábado, mediante rutas previamente establecidas.

Asimismo el artículo 87 señala que el transporte de los residuos sólidos urbanos de carácter no peligroso deberá hacerse en vehículos especiales tipo compactador o en vehículos que garanticen evitar escurrimientos y la dispersión de estos durante su traslado a los sitios de disposición final.

De ahí que es fundamental que se cumpla dicho Reglamento a la brevedad posible, esto con la finalidad de evitar un posible problema de salud pública, ya que los residuos sólidos se encuentran en las calles y eso podría originar enfermedades si no se recolectan en lo sucesivo.