Por caso de sector salud acusan a Velasco Coello de autoritario

Eleazar Domínguez Torres

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.12 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- El diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Chiapas, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez condenó la represión arbitraria que están siendo objeto trabajadores de la Secretaría de Salud, toda vez que el gobierno del estado de Chiapas ha iniciado la detención de uno de los líderes visibles del movimiento así como la liberación de órdenes de aprehensión contra varias enfermeras.

En conferencia de prensa el legislador señalo: “el motivo de esta rueda de prensa es para denunciar la represión y el hostigamiento que están viviendo los trabajadores del sector salud ya que están por ejecutar dos órdenes de aprehensión en contra de la enfermera Jesús Espinosa, conocida por todos como “Chusita”, así como contra el Dr. Zavaleta y ya encarcelaron al compañero Limbano que en estos momentos se encuentra en el Ámate.

Las órdenes de aprehensión y el encarcelamiento son por una demanda que presentó el jurídico de la Secretaría de Salud, acusándolos de motín por la huelga de hambre que se emprendió el día tres de abril de dos mil diecisiete, esto es una tontería y es una injusticia a todas luces ya que no es posible que acusen de motín a la compañera Chusita que emprendió una huelga de hambre de más de quince días, acusándola de actos violentos y cómo es posible que puedan calificar una huelga de hambre como un acto violento”.

El legislador federal acotó que lo más triste y lo más lamentable es que a pesar de las denuncias que en su oportunidad fueron presentadas y que él de manera personal presentó contra el Secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, así como contra el gobernador Manuel Velasco Coello, dichas denuncias se han mantenido en la completa impunidad.

“Ya que ellos son los verdaderos responsables de la crisis en el sector salud que existe actualmente en Chiapas y que a la fecha persiste la falta de medicamentos y la falta de insumos y ahora para que quede constancia que en Chiapas quienes luchan por la defensa del derecho a la salud, quienes luchan por el abastecimiento de medicamentos no solamente son despedidos sino que también son encarcelados.

Estamos viendo aquí un acto de completo autoritarismo en lo que yo podría llamarle una mini dictadura de Manuel Velasco y de sus funcionarios corruptos, ya que no es posible que a unos meses de que dejen la administración empiezan a hacer esta cacería de brujas”.

Interrogado sobre los acuerdos de la minuta suscritos por el propio Secretario de Salud y el Secretario de Gobierno de Chiapas donde se asentaba una clausula muy específica de que no se tomaría ninguna actitud de represión contra quienes participaron en esta lucha, el legislador dijo que con el encarcelamiento de uno de los dirigentes y la liberación de órdenes de aprehensión se demuestra que el gobierno del estado incumple y no honra su palabra empeñada y que por lo tanto durante la próxima sesión de la Comisión Permanente denunciará tales acontecimientos con independencia de la presentación de Amparos para que los trabajadores de la secretaría de salud tengan la protección de la justicia federal y el detenido sea liberado y las órdenes de aprehensión vigentes sean canceladas, finalizo.