Por culpa del edil, retienen a funcionarios en Teopisca

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Luego de anunciar que habría bloqueos en dos comunidades en el municipio de Teopisca, funcionarios del gobierno del estado, fueron retenidos por habitantes; como una forma de presionar a que se cumpla con los compromisos de infraestructura.

Mariano Gómez Ruíz, Gilberto Marcos Hernández Hernández y Diego Gómez Hernández, dieron a conocer que están dispuestos a liberar el paso y dejar en libertad a los detenidos, siempre y cuando se comprometa el gobierno del estado a entregar las obras que se prometieron hace 3 años.

Ellos dicen que ahora quieren el dinero, no la empresa, ya que cuando es así, hacen mal las cosas, por eso ellos quieren hacerse cargo de las acciones que están encaminadas dijeron, a mejorar los caminos y con ello, lograr el desarrollo de las comunidades del municipio en mención.

En un documento que enviaron a las organizaciones y transportistas, para que no transiten por estos puntos, ya que no habrá paso para nadie, incluso para los mismos conciudadanos que son quienes están molestos contra el edil, que tiene dos años que no saben donde está.

El gobierno del Estado, es quien debe llamar a cuentas al edil, porque como autoridad, tiene la fuerza para sancionar a quienes se han burlado de ellos como pueblo, ellos ya no soportarán una burla más como este, menos ahora que está a poco más de un mes de dejar el cargo.

Los funcionarios que están retenidos, pero como una forma de presión, sin que esto signifique estar contra el gobierno del estado, son José Alberto Gordillo Flecha; Oscar Javier Domínguez Gutiérrez, subsecretario de Gobierno San Cristóbal – Teopisca; Ignacio Gomez Gutierrez, de la Delegación de Gobierno de Teopisca; Romeo Montejo Hernandez, subsecretario de Transportes; Gustavo Orantes Noriega, secretario particular del subsecretario de Transportes; Carlos flores Rodríguez, auditor del OFSCE; Pacífico Orantes Montes Subsecretario de Hacienda del Estado y Jose Arturo Chávez Culebro, Subdirector de auditoria.