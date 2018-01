Por deudas analiza Canirac no venderle más al gobierno de Chiapas

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 7 de enero (El Estado).- Debido a que el gobierno de Chiapas mantiene un adeudo de 3.5 millones de pesos con afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), se ha recomendado no hacer tratos a créditos con las autoridades estatales para no incrementar los pendientes económicos, dijo el presidente de dicho organismo en el estado, Arturo Marí Domínguez.

Comentó que al ser un año electoral y el último de la administración actual, será muy difícil cobrar. Explicó que hay adeudos desde hace varios años que hasta la fecha no se han solventados.

“En lo que respecta a nosotros, no nos han pagado lo que se les adeuda a algunos compañeros, no queremos que ese boquete siga siendo más grande, así que preferimos dejar de vender; aquel que le está vendiendo a gobierno es porque le están pagando por adelantado”, enfatizó.

El presidente de la Canirac en Chiapas calculó que un 50 por ciento de los proveedores que tenía el gobierno con este organismo empresarial han dejado de venderle, porque sigue el pendiente millonario.

Comentó que, aunque se establecieron mesas de diálogo con los representantes gubernamentales y se avanzó el tema con el reconocimiento de los adeudos, los fondos no han fluido y no se ha pagado.

Lamentó que en la entidad no haya dinero para reactivar la economía y, aunque recientemente se aprobó el presupuesto de egresos superior a los 89 mil millones de pesos, dijo que desconocen de qué manera se estará ejecutando el recurso económico.

“Ya la preocupación es tan grande que ya no sabemos qué hacer, están hablando ya de demandar al propio gobierno para poder llevar a cabo los cobros, sin embargo, es una decisión personal (…) cada deudor tiene que tomar la decisión de establecer un litigio”, remarcó.