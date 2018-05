Por encima de la ley, nadie; al margen de la ley, nada: Rutilio

Rutilio Escandón, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura de Chiapas, sostuvo que en su gobierno nadie estará por encima de la ley, ni se hará nada al margen de ella, por ello se comprometió a enviar una iniciativa de ley para quitar el fuero a los funcionarios.

Destacó que como parte del proyecto que impulsan los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) se busca terminar con la corrupción y la impunidad, así como con los lujos y privilegios del gobierno.

En este sentido, señaló que tomando en consideración las principales demandas del pueblo, una de las primeras acciones que llevará a cabo en su administración es la de terminar con el fuero, pues representa una inmunidad que se ha utilizado para evadir la acción de la justicia.

“En mi gobierno no permitiremos que nadie se burle del pueblo, todo aquel que abuse de la confianza que la gente le ha brindado tendrá que enfrentar la ley. Yo soy un hombre formado en el Derecho y les prometo que habrá justicia”, expresó.

El abanderado de la coalición integrada por Morena-PT-PES dijo que el cambio ya no puede esperar puesto que las y los chiapanecos se encuentran cansados por las constantes injusticias y la creciente pobreza que afecta al 77 por ciento de la población, además que el 80 por ciento no tiene acceso a la seguridad social.

“Nuestro proyecto busca una verdadera transformación, queremos que en el estado ya no exista esta gran desigualdad que nos lastima, que todas y todos tengamos oportunidades para salir adelante y vivir dignamente”, dijo, al tiempo de hacer un llamado a seguir unidos y organizados para llegar fortalecidos a la elección del 1 de julio.