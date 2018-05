Por falta de pagos a maestros, alumnos reciben clases en la calle

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29 de mayo (El Estado).-Debido a que desde hace cuatro años maestros de la secundaria “Manuel Velasco Suárez” no han cobrado sus salarios, este martes alumnos de la institución recibieron sus clases en las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez, como una forma de protesta para que se resuelva el problema.

De acuerdo con los profesores, a pesar que han hecho movilizaciones en varias ocasiones, hasta el momento no se ha resuelto el problema.

Aunque no han recibido salarios, los docentes siguen dando clases a los estudiantes, pero han manifestado que el próximo 4 de junio se unirán al paro laboral de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Ecuación (CNTE).

Durante las clases impartidas en la calle y avenida central, los estudiantes se resguardaron del sol con sombrillas y cartones; en condiciones desfavorables realizaron todas sus actividades. Después de las 13:00 horas se retiraron del lugar.

Con dos lonas amarradas sobre la avenida central, los docentes recordaron las complicaciones a las que se han enfrentado por el aspecto económico, la única ayuda que tienen es de los padres de familia, quienes también han solicitado que las clases no se pierdan.

Hasta el momento no han sido atendidos por ningún representante de Educación y Hacienda para que realmente se resuelva el problema, todo se mantiene en promesas de pagos pero no se ve reflejado en el salario.

Finalmente, otras exigencias que tienen los padres de familia, maestras y profesores, es que se instale una sala de cómputo, una biblioteca y también que se reconozcan a los grupos, porque eso significaría que también los pagos se regularicen.