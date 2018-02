“Por mí rásquenle”: ERA

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 6 de febrero (El Estado).-“Por mí rásquenle”, respondió el precandidato por la gubernatura del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, luego de que el portal de Excélsior difundiera una nota informativa en la que se señala el uso indiscriminado de vuelos privados por parte del “verde ecologista”.

A través de la red social Facebook, Ramírez Aguilar invitó a sus detractores a tener mayor talento y mayor audacia, “y que los asesores de este candidato (refiriéndose a Roberto Albores Gleason) jueguen limpio; ahorita la gente quiere escuchar propuestas, yo no me voy a quedar callado, no tengo nada que esconder”, dijo durante su trayecto al municipio de Tonalá, en el marco de su gira a la que denominó “por la dignidad”.

El medio nacional, reveló que para trasladarse a la ciudad de Toluca, Eduardo Ramírez utilizó un Jet Hawker 800 privado, el cual tiene un costo de alquiler superior a los 250 mil pesos.

“Me he enterado que un medio nacional señala que uso un transporte aéreo 30 veces en tan solo un mes, es algo desproporcional, es algo que nadie se las cree”, sin embargo, hay que aclarar que la información vertida señala que fueron 30 vuelos en tres meses.

Por otra parte, el autodenominado Jaguar Negro, aseguró que el movimiento “por la dignidad” es un movimiento que nadie puede detener, y agregó: “No tenemos la culpa que su candidato no levante, nosotros traemos la fuerza de la gente (sic)”.

Excélsior aseguró en su publicación que Ramírez Aguilar dispone de una flotilla de aeronaves de manera periódica, por lo que presentó una lista de las mismas: Cessna 560 con matrícula XA-PRO, un Learjet con matrícula XB-ALT y un jet H25B con matrícula XA-FLA.

Cabe recordar que Oscar Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a dicho movimiento al inconformarse por la presunta determinación que tomaron las dirigencias nacionales del PRI y el PVEM de imponer al priísta Roberto Albores Gleason como candidato de la alianza Todos por Chiapas.