Por negarse a ser “juanita” sindica de Cancuc es golpeada y amenazada por alcalde del PRI

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 2 de octubre del 2018, Tuxtla Gutiérrez.- Martha López Sántiz, síndica electa del municipio de San Juan Cancuc denunció que no ha podido tomar el cargo debido a las agresiones y amenazas sufridas por parte del alcalde del municipio.

Fue este lunes en que tocaba asumir el cargo en el municipio tzeltal, sin embargo señaló que un grupo de gente del alcalde la agredió, golpeó e intentó violarla, en el mismo edificio de la presidencia.

Esta situación por demás grave comenzó desde el pasado 4 de julio cuando la hoy síndica electa por usos y costumbres resultó con este nombramiento. Desde ese entonces ha sido perseguida acosada y violentada en su vida diaria.

“El 4 de julio también me golpearon, el presidente me amenazó a pesar de que en el plebiscito y ser parte de su planilla, no es la población que está en contra, la gente me respalda porque he trabajado por mi pueblo, el alcalde José López no acepta la voluntad y trabajar con una mujer”, manifestó la agraviada.

El alcalde ya en funciones José López López, ha perseguido en la carretera a la mujer que viaja por diferentes motivos, principalmente personales.

Martha recordó que levantó una denuncia desde la primera agresión, sin embargo las autoridades no han tomado las medidas de protección y salvaguardar su integridad.

Expuso que la molestia del alcalde es que la síndica no ha entregado su puesto para que un hombre ejerza el cargo, para que sea otro caso ya famoso en Chiapas de las “juanitas”.

“Yo no quiero prestar mi cargo, yo quiero trabajar por mi municipio y esa es la molestia del presidente que no ha cumplido con las leyes para trabajar en un porcentaje igual con las mujeres”, precisó.

De manera arbitraria el alcalde ha sustituido a la síndica para poner en su lugar a Emilio Pérez Ordóñez conocido por ser su amigo.

En este escenario la agraviada dio a conocer que acudirá ante las instancias correspondientes para que sus derechos a ejercer el cargo sean respetados.