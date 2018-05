Pospone Maduro reconversión de bolívar

AP

Caracas, Venezuela (29 mayo 2018).- El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, propuso el martes postergar por dos meses la entrada en vigencia de la reconversión monetaria que contempla la eliminación de tres ceros al bolívar al partir del 4 de junio.

Maduro planteó, durante un encuentro con banqueros en el Palacio de Gobierno, que era partidario de extender por 60 días el comienzo de la reconversión monetaria y propuso además la posible convivencia del antiguo y nuevo cono monetario por un periodo que no precisó.

Después de escuchar la propuesta de los banqueros que le pidieron suspender por tres meses la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, el Mandatario pidió a las autoridades financieras evaluar las propuestas para definir en 24 horas una decisión al respecto.

“Es un enorme riesgo si continuamos con la decisión de la reconversión”, dijo Arístides Maza Tirado, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, al pedir a Maduro suspender la entrada en vigencia del nuevo cono monetario alegando que la banca no ha podido hacer las “pruebas integrales”.

Durante la reunión, el Presidente denunció que mil 400 millones de dólares del Gobierno venezolano fueron “secuestrados” por orden de Estados Unidos desde que el año pasado comenzó a aplicar sanciones a Venezuela y algunos funcionarios.

Washington aprobó la semana pasada nuevas sanciones que limitan la capacidad del Gobierno venezolano de liquidar activos públicos en rechazo a los comicios del 20 de mayo en los que Maduro logró la reelección por seis años más.

Algunos congresistas opositores han solicitado al Gobierno suspender la reconversión monetaria debido a que la banca no está preparada para aplicar la reforma ni tiene los nuevos billetes y monedas, que aseguran que no han llegado al país.

El Mandatario izquierdista acordó en marzo pasado realizar una reforma monetaria para hacer frente a la hiperinflación que golpea al país sudamericano.

Maduro dijo que la nueva unidad monetaria o “Bolívar soberano” entraría en circulación a partir del 4 de junio, e implicaría la eliminación del actual cono monetario de mil , 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil y 100 mil bolívares.

Como parte del proceso además entrarían en circulación una moneda de 50 céntimos y una de 1 bolívar, además de ocho billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares.

Venezuela está sumida en una crisis con recesión e inflación que alcanzó en abril una tasa anualizada de 13 mil 776% según estimaciones de congresistas opositores, y una creciente escasez de alimentos, medicinas y hasta dinero en efectivo.