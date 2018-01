PRD Chiapas se roba aguinaldo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Cerca de 2 millones de pesos en sueldos, no han sido pagados, el dirigente en Chiapas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), César Espinosa Morales, dice que el dinero es para otros usos, ya que en el partido nadie trabaja como lo hace él.

El personal administrativo, demandó al titular del Partido del Sol Azteca, tenga el valor de entregar el recurso que pertenece a los trabajadores y no a él ni a su familia, que solamente se ha ido a alimentar a las oficinas, como si no tuvieran donde comer o que comer.

La molestia creció porque, no es la primera ocasión en que esta persona, se roba el dinero que le corresponde a los trabajadores y las prerrogativas que pertenecen a los comités municipales, por eso muchos han decidido abandonar las filas, por gente como él.

Aclararon, que este adeudo corresponde al pago de aguinaldo y Quincenas, la gente tiene que comer, viajar, pagar medicamentos, cosas de la escuela de sus hijos, no está en el PRD porque voten necesariamente, sino porque es una necesidad, nadie trabaja de gratis explicaron.

Son más de 30 administrativos del Partido que hicieron la denuncia, desde el 15 de noviembre no se les ha pagado su sueldo y que decir en diciembre su aguinaldo como lo marca la ley, ni da la cara pero manda a decir que si el edil de Tuxtla se fue a Canadá, el también puede hacerlo, esto en franca mofa a los demandantes.

Así mismo denuncian que desde que va del año Espinosa Morales ha violentado sus derechos laborales porque les ha dejado de pagar hasta dos meses, dando su pagos en abonos, así mismo las irregularidades de los pagos se ha convertido cada quincena como es debido, sino cada mes y sin fecha fija, esto sin notificarles.

Los denunciantes expresaron que el argumento del Dirigente estatal, es que ya no cuenta con prerrogativas por parte del IEPC por la dichosa reforma que se hicieron a los partidos, sin embargo el gasto corriente que recibe el PRD es muy diferente al dinero de campañas.