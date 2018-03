PRD Chiapas, si quiere a JOSEAN

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Nueva izquierda, Foro Nuevo Sol, IDN y Galileos, expresaron su apoyo a José Antonio Aguilar Bodegas, como candidato rumbo a la gubernatura del Estado de Chiapas, motivado a que es la mejor persona para ocupar el cargo, que dejará Manuel Velasco en diciembre.

Así mismo, se explicó por los presentes que una muestra de lo que ellos ven, es que el gobierno ha comprado a través de César Espinosa, la dirigencia de ese partido, para manipularlo y coincidir como lo hizo Juan Sabines, en una acción contraria a lo que es la izquierda en México.

Lamentaron que la presencia de Espinosa se haya dado, sobre todo, porque hay desde hace muchos años, el partido ha sido secuestrado por intereses externos, además del gobernador, también aparecen personas ajenas que ocupan los cargos de elección popular.

Para ellos, no es posible, ni estatutaria ni legalmente, la participación de otro ciudadano que no esté debidamente registrado ante la Comisión, por lo que el único que ha cumplido es Aguilar Bodegas, de ahí que el pronunciamiento es precisamente hacia su persona.

Cada una de las expresiones, solicitarán al PRD Nacional, para que se de un encuentro, con la idea de proponer a Aguilar Bodegas, ya que es el nacional quien determina que pasará con la designación de quien aspire a ocupar el cargo de candidato al gobierno del estado de Chiapas.

Por su parte, algunos militantes del PRD Chiapas, exclamaron que hay persecución del gobierno del Estado, lo que hace más viable que llegue alguien que no comulgue ni tape al mandatario actual, por el contrario, respaldar en todo momento a la ciudadanía y no a funcionarios que se convirtieron en enemigos del pueblo.