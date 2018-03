PRD coincide con JOSEAN, y van por la gubernatura

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- “Si protesto” “no vengo a dividir, bengo a unirme por el bien de Chiapas” dijo ante presentes, José Antonio Aguilar Bodegas, quien se convirtió en el candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en una alianza común con el Partido Acción Nacional (PAN).

Aguilar Bodegas, dijo estar conciente de la confianza que le daba la militancia del partido del Sol Azteca, esto lo calificó como una postura de amistad, de reconocimiento, de lucha plena, tenga una significativa participación dentro del proceso electoral que está por darse.

Pidió que tengan la plena seguridad de que no estará en la candidatura al gobierno, para desplazar a nadie, historicamente ha respetado al PRD, al PAN y a todos los partidos políticos, aceptó haber militado en el PRI por muchos años, dijo siempre respetar a los que llamó también en su momento adversarios.

El PRD, es la máxima expresión de la lucha social, son ellos refiriendose a los perredistas, quienes han sacrificado mucho por mantener su oposoción a un sistema que no siempre respeta ni actúa con equidad y justicia, a la libertad política que tienene, reconoció a todos, desde la dirigencia hasta la militancia.

“MI mente y mi corazón ni tiene nada, más que sumarme al partido, con toda la medida de mis posibilidades para que luchemos y ganemos la gubernatura de Chiapas y para que ustedes sean parte del triunfo de sus ideales, estoy muy agradecido contigo César (dirigente estatal), que me veas como un amigo que respeta a todos”, citó Aguilar Bodegas.

Estar en el PRD, es un orgullo acotó, al tiempo de sostener que no los va a defraudar, que será el compañero leal, respetuoso, que va a poner por encima el respeto para que siempre vean en él una respuesta positiva, “doy mi mano” a todos soy de aquí, de ustedes, soy de Chiapas concluyó.