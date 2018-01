Preocupa a la CMIC inseguridad en Chiapas

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 19 de enero (El Estado). – Eduardo Ramírez Leal, secretario nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que hay una preocupación por la inseguridad que se ha presentado en algunas entidades federativas del país, incluyendo a Chiapas por los actos violentos que se presentan en los tramos carreteros.

En gira por la entidad, puntualizó que esta problemática ha hecho que los costos se incrementen, porque los empresarios tienen que meter más vigilancia, rastreadores a los vehículos, así como cámaras que informen quienes entran y salen de las obras que realizan.

Confió en que las próximas autoridades estatales y nacionales, pongan atención a este tema, porque se trata de una situación que también impacta de manera directa a la población.

Incluso, mencionó que Chiapas no es único estado que tiene problemas de pagos por parte de las autoridades; sin embargo, también refirió que tuvieron una caída muy grande en la inversión de recursos para la infraestructura.

Incluso, aseguró que en los últimos cuatros años el Presupuesto de Egresos de la Federación ha decrecido de una manera considerable porque, antes, se invertían en promedio 4.2 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) que oscilaba en los 900 mil millones de pesos; no obstante, ahora la cifra para este 2018 ronda en los 580 mil millones de pesos.

Puntualizó que, aunque la economía en el país creció en promedio 2.5 por ciento durante el 2017, la industria de la construcción mostró un decrecimiento del -1.5 por ciento, aunque no fue mayor gracias a que en algunas partes de la república sí se registraron repuntes en el tema.

En las vísperas de buscar la dirigencia nacional de la CMIC, mencionó que ellos externarán, a través de un documento denominado Visión 20-30, a los aspirantes a puestos de elección popular, a que exista una planeación en temas de infraestructura en el país, porque cada trienio se invierte, a veces, en proyectos que no generan desarrollo sostenible.

Finalmente, pidieron a los tres niveles de gobierno que se haga una inversión más planeada y con obras que generen un crecimiento, por lo que también en el documento presentarán proyectos en materia de infraestructura y externarán las necesidades de las entidades a los candidatos a la presidencia de la república.