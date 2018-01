Preocupante situación de desplazados retornados en Chalchihuitán

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por el grupo de 3 mil 858 personas que retornaron a las comunidades Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon de Chalchihuitán, luego de permanecer desplazados desde el pasado mes de noviembre, ya que aún se escuchan detonaciones de armas de fuego en la zona.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas emitió un documento firmado por varias organizaciones y colectivos, donde se deja en claro que los desplazados fueron de alguna forma presionados por el gobierno, en específico por Protección Civil.

“Esto aunado al temor de perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos de Chenalhó, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad”.

Y es que del total de personas desplazadas, otras mil 165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo de corte paramilitar.

“Es grave que diversos testimonios confirman que continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones”.

En el escrito dejan en claro también que el riesgo de una masacre es latente y de ocurrir será responsabilidad de los tres niveles de gobierno, que al no actuar de manera correcta han permitido el retorno de los desplazados a un “matadero”, ya que van sin alimentos, su cosecha está perdida y se vive un ambiente de violencia.

Ante la crítica situación, las organizaciones exigen alto a las acciones armadas en la región, la desarticulación de los grupos armados, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.