Prepara la CNTE “Jornada de Lucha”; gobierno no ha cumplido, dicen

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 30 de octubre (El Estado).-Será el próximo 5 de noviembre cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, lleve a cabo su “Jornada de Lucha” que consistirá en bloqueos carreteros en puntos “neurálgicos” de la entidad, debido a que el gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello no cumplió con los compromisos, declaró Pedro Gómez Bahamaca, secretario general de la Sección 7.

Mencionó que, pese a las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que la Reforma Educativa será abrogada, también requiere que las instancias estatales asuman su responsabilidad con el gremio.

Para el caso de Chiapas, la CNTE está reclamando que se agilicen y transparentes los recursos para la reconstrucción de las escuelas que fueron dañadas por el terremoto, porque existen instituciones que no fueron visitadas, que no llegó el recurso del Fondeo de Desastres Naturales (Fonden) y que, en otros casos, quedaron en obra negra.

Gómez Bahamaca comentó que no tienen ningún temor de que las autoridades estatales implementen un plan de represión en contra del magisterio; por el contrario, advirtió que van a responder a cualquier ataque organicen desde el gobierno.

Según lo mencionado, ya no hay vuelva atrás en las movilizaciones que iniciarán el siguiente lunes, salvo que exista el compromiso real de pagar a los profesores y de que se garanticen los recursos económicos para reparar las escuelas dañadas por el movimiento telúrico de 2017.

Sobre el caso de Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la creación de una nueva corriente magisterial llamada Maestros Por México, comentó que la CNTE está sin cuidado y lo que están haciendo es unir fuerzas con la base trabajadora, como lo es el Sindicato de Salud.

Para el cinco de noviembre, se espera que la CNTE haga presencia en tramos carreteros desde Tapachula, Huixtla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y hasta la Sierra Madre de Chiapas.

Finalmente, confió que, con la reunión que ya sostuvieron con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, las diferencias y demandas que tenga el gremio magisterial se puedan resolver con diálogo y con mesas de trabajo, los cuales no obtuvieron en la actual administración.