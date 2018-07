Presentan amparo contra Reforma a Ley de Aguas Nacionales

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Ante los recientes decretos que dejan abierta la posibilidad de privatizar las aguas nacionales, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, ha interpuesto, a través de sus representantes legales, un recurso de amparo ante los juzgados de distrito y juicios federales, en Tuxtla Gutiérrez.

En el amparo requieren protección de la justicia federal ante actos violatorios de los derechos constitucionales y humanos contra la sociedad mexicana, realizadas por el Poder Legislativo al aprobar reformas de la fracción II del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales.

Este amparo se suma a las acciones de demanda interpuesta por sus compañeros y compañeras de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes también han interpuesto amparos en la ciudad de México.

En un comunicado de prensa, revelan que en el caso de Chiapas se encuentra contemplada la Región Hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta; al Este por la República de Guatemala, al Noreste por la Región Hidrológica No. 31 Yucatán Oeste, al Sur por la Región Hidrológica No. 23 Costa de Chiapas y al Oeste por la Región Hidrológica No. 29 Coatzacoalcos.

“Señalamos que los pueblos indígenas, tenían el derecho a ser consultados a través de procedimientos adecuados en los casos en que por leyes o decretos pudieran resultar perjudicados conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, concluye el escrito.