Presentan guía contra violencia; 7 mujeres mueren al día 

A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 26 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- Como parte del combate a la violencia de género, la organización civil Jumaltik Equidad Sur, presentó este viernes la guía para prevenir la trata de personas y violencia feminicida en el contexto escolar, derivado del aumento de asesinatos contra mujeres en Chiapas y en el país.

En entrevista, Liliana Bellato Gil, representante de la organización Jumaltik Equidad Sur, explicó que por cuestiones de corrupción y relajamiento social el número de víctimas en el estado y en el país sigue a la alza, ya que de acuerdo a indicadores son siete los feminicidios los que se registran al día en México.

“Claro que está aumentando, son alrededor de siete feminicidios cada determinado (día), o sea es muy alto y sigue en aumento. La cuestión es preguntarnos qué se tiene que hacer desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde todo el mundo”, mencionó.

A lo anterior, puntualizó que si no se cuenta con un enfoque de las zonas más susceptibles a asesinatos y agresiones sexuales, la lista de comprobación de los delitos queda a la deriva.

“Si no se tiene un enfoque territorial estas acciones no están visibilizadas no, solamente pareciera que es como un checklist de acciones ancladas y no desde una visión territorial”, comentó.

De esta forma, aseveró que son muchos los tramos los que se necesitan mejorar para dar una mejor respuesta, además de las acciones de prevención que urgen realizar, “en el caso particular de Gloria no he seguido el caso, pero sí necesitamos todo mundo estar más alerta”.

“Qué es lo que ocurrió, quienes están involucrados, si realmente es un feminicidio o es un asesinato por robo, o qué”.

Respecto a los corredores feminicidas en la entidad, resaltó que es la zona donde existe mayor violencia, esto derivado de los altos niveles de impunidad y corrupción.

“Tenemos como hipótesis que en estos corredores hay mucho más impunidad, hay como un relajamiento de las normas sociales, mucha corrupción y entonces de tal suerte será de una manera más intensa”, declaró.