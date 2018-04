Presentan libro sobre justicia indígena en SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- En el actual proceso electoral es importante que todos los candidatos tomen en cuenta mejorar el sistema de justicia indígena, en cuanto a la armonización de las leyes constitucionales y los usos y costumbres, opinó Cristóbal Hernández López, Fiscal en la materia en Chiapas, durante la presentación de su libro “La Justicia Indígena, Alcances y Desafíos en Chiapas”.

“Presentamos un libro de nuestra autoría en materia de justicia indígena, es muy reconocer a los 12 pueblos indígenas de la entidad en materia de justicia, como parte de los derechos humanos, reconocer y llevar a la práctica ciertas obligaciones del Estado adquiridas en tratados internacionales, es de lo que trata el libro”

En entrevista, Hernández López dijo que es necesario atender a los indígenas en políticas públicas y que las instituciones respeten sus derechos, “es una tarea compleja para los operadores de justicia, como los jueces y magistrados, la aplicación de las normas deben armonizarse con los derechos internos de los indígenas reconocidos por el Estado”.

“También es necesario que nosotros, si exigimos respeto al Estado, también tenemos la obligación de respetarnos entre nosotros mismos, que en la aplicación de nuestro sistema normativo no se violen nuestros derechos, que nos respetemos nosotros mismos como indígenas”.

Respecto a la presentación de su libro, dijo que es una investigación que ha realizado desde hace varios años y se deriva de un examen doctoral por el Centro de Estudios de Postgrado Campus Chiapas, que obtuvo mención honorífica por la investigación, su rigor metodológico y por la experiencia propia con la procuración de justicia.

“Está dirigido a los interesados en materia de justicia, discusión, complemento hacia la labor de concientización como indígenas, como servidores públicos, hoy que es tiempo de ofertas de candidatos ojalá tomen en cuenta la parte de los indígenas; este trabajo que desarrollé también me sirvió para obtener la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Unach y ahora para obtener el grado de doctor en Derecho Penal”.

Agregó que el libro no solo es una exposición de normas, sino que hace una reflexión sobre decretos internacionales y cómo llevarlos a la práctica, “es necesario hacer una autocrítica de la aplicación y de los rezagos institucionales, hay normas, derechos declarados, constitucionales, procedimientos, pero a veces todo esto no se aplica”.

“Pero no es porque el servidor no quiera, sino porque existe una serie de factores cuando hablamos de pueblos indígenas, situaciones económicas, políticas, sociales, culturales que tienen que conjugarse para exista en realidad una aplicación de justicia, que tiene diversas acepciones, puede tener implicaciones como otros factores que tienen consecuencia en materia de justicia”.

Finalmente, cuestionó el Código Nacional para Procedimientos Penales “hay una parte especial, pero si lo leemos íntegramente queda rezagado, no podemos aplicar una norma especial de manera general o no podemos aplicar ese sistema para todos los pueblos indígenas, debe analizarse desde la comunidad, no podemos homologar, cada pueblo tiene sus propios procedimientos, es importante crear una Ley de Coordinación de Jurisdicciones para que exista esa armonización de las normas”.