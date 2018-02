Presentará FNLS resultados de EAAF por muerte del menor Humberto Morales

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Parte de los resultados de la exhumación realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, a Humberto Morales Sántiz integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), presuntamente ejecutado el año pasado en El Carrizal, Ocosingo, serán dados a conocer este 28 de febrero.

Javier Pérez Pérez integrante del FNLS dio a conocer que el resultado general del peritaje externo asegura que el menor de edad fue ejecutado y deja en claro las irregularidades existentes en el proceso de investigación, “tuvimos que recurrir a estos especialistas, porque las autoridades no hicieron la necropsia de ley, culpando a los padres de ello, cuando no fue cierto”.

“En junio estuvieron para hacer la exhumación de cuerpo y los trabajos necesarios para el peritaje, por lo que este 26 de febrero se entregó los resultados a la Fiscalía de Justicia Indígena, y una copia los familiares, el informe contiene datos técnicos para saber cómo se dieron los hechos, consta de 300 página y en general se dice que efectivamente se hace una ejecución”.

Pérez Pérez recordó que Humberto de 13 años había salido a traer leña, se tardó más de lo normal y su padre fue a buscarlo y es ahí cuando descubrió el cuerpo, “se hizo el llamado a las autoridades, no asistieron, tuvieron que presionar para que actuaran, se ha mencionado que en la comunidad siempre ha habido paramilitares”.

“Hay antecedentes en la comunidad como el asesinato de Héctor Sántiz López el 29 de septiembre de 2015, así como otros intentos de ejecución, hay hostigamiento, hay 7 carpetas de investigación por diversos hechos, se señalan nombres de los paramilitares, pero las autoridades no han avanzado en las investigaciones”.

Asimismo, señaló que el año pasado el Equipo Argentino fue obstaculizado, cuando en el mes de junio las autoridades estatales se habían comprometido a tener el equipo listo, “pero fueron las peores condiciones de trabajo, estaba insalubre el lugar, no tenían los insumos y se les dificultó el trabajo”.

“Hicimos presión, pero cuando exigimos eso sufrimos dos actos de represión, el 27 de junio y el 29, 13 compañeros fueron detenidos, el 30 fueron liberados pero por la movilización política que realizamos, el Estado trata de proteger a los criminales, no quieren que se haga justicia y no quieren que se sepa la realidad de los hechos”, concluyó.