Presume León que hicieron de Donovan ‘trending topic’ mundial

León, Guanajuato, México – Mientras Landon Donovan se pone a tono para regresar al futbol luego de un año en el retiro, su labor extra cancha en el León ya rinde frutos.

En el club esperan que el estadounidense los ayude a regresar al protagonismo deportivo, pero también a ser referente en temas comerciales y sociales, sobre todo en un estado históricamente migrante como Guanajuato.

La expectativa generada desde que su fichaje era una especulación multiplicó el interés por la Fiera y desde ahí hubo colaboración del atacante, según relató a Mediotiempo el director de mercadotecnia del equipo, José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo.

“Es un tipo moderno que entiende dónde está parado, es un tipo que nos sorprendió por la interacción que tuvo en las redes sociales. Logramos llevar la campaña de Landon Donovan a los trending topics mundiales un día”, explicó.

“El señor Landon Donovan es una marca importante individualmente y sumada a otra marca colectiva tan importante como el Club León, la multiplicación es espectacular”.

La misión del área de marketing del equipo será difundir el mensaje social de Donovan y la historia de éxito que forjó desde que debutó en el 2000 con el Bayer Leverkusen.

“Este es un estado que en los últimos 100 años ha tenido que ver partir a sus hombres, a sus mujeres al otro lado de la frontera y el hecho de que venga una figura como Landon Donovan, del otro lado ahora acá a trabajar es un mensaje social muy importante”, mencionó.

“Cuando un equipo de futbol ficha a un futbolista no necesariamente siempre está fichando sus cualidades deportivas físico-atléticas, también hay cualidades morales, cualidades mentales muy importantes y creo que Landon Donovan en ese sentido es un fichaje fantástico”.

APROVECHARÁNSUS

POLÉMICAS

Los recuerdos de Donovan marcándole al Tri, eliminándolo de Corea-Japón o incluso orinando en el Estadio Jalisco no serán desaprovechados, pues aunque el jugador reconoció que le apenan algunos de esos episodios, no dejan de ser parte de su historia.

“Él al futbol mexicano le ha hecho mucho daño deportivamente, ha sido un grandísimo rival. Yo no le diría villano y el deporte a lo largo del tiempo está hecho de grandes rivalidades”, destacó.

“La rivalidad de Landon Donovan con México ha sido grandiosa y eso también hay que homenajearlo. Tiene una imagen tan pulcra, tan limpia y al mismo tiempo tan polémica y comercial, que el reto será explotarlo comercialmente y en términos sociales”.