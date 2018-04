Presunto líder de la CTM intenta extorsionar con la reconstrucción en Cintalapa

Alberto Ruiz/ASICh

Cintalapa, Chiapas.- Un presunto líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Cintalapa, amenazó con parar la obra de la reconstrucción por afectación del terremoto de septiembre del 2017, de la Secundaria Federal Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, si no le dan dinero.

Iván Arturo Cevallos Hernández, residente de Obra de la Fundación “City Banamex”, denunció que Eleazar Pérez Pérez, presunto dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de la CTM los ha intimidado.

Cevallos Hernández señaló que el presunto extorsionador ha llegado en dos ocasiones a la secundaria en reconstrucción a exigirles incluir la mano de obra del sindicato, pero con la condición de que les paguen el doble del salario del tabulador que tienen los responsables de la obra o en su defecto que le den 60 mil pesos en efectivo para que les permita trabajar.

“La Fundación City Banamex no tiene presupuesto para ese fin, ya que tiene todo etiquetado para la obra a beneficio del plantel y la comunidad estudiantil”, explicó el Residente de la Obra.

Lo curioso del caso es que el presunto líder de la CTM no solo pretende meter las manos en la reconstrucción de la secundaria, sino también ha tratado de sobornar a la Fundación City Banamex, para que por cada una de las 106 casas que están siendo construidas por el sismo en Cintalapa, le den 5 mil pesos para que los deje trabajar.

Siendo que toda la mano de obra para la reconstrucción la están utilizando de Cintalapa, así como la compra de material que irán necesitando en el proceso de los trabajos será comprada en el comercio local.

La iniciativa privada reprueba la actitud del presunto líder de la CTM, ya que es un proyecto de reconstrucción derivado de un fenómeno natural del cual pretende sacar provecho este sujeto.

Ante esta situación, los directores de la escuela, Adonay Mendoza y Héctor Ramos Ángel del turno matutino y vespertino, respectivamente, les fue ratificado el apoyo total del presidente municipal Enrique Arreola Moguel, ya que un proyecto de reconstrucción no debe estar por encima de ningún interés mezquino en Cintalapa.

Además, los maestros están en proceso de envío de oficios sobre esta problemática a la Secretaría de Educación, al Gobernador Manuel Velasco Coello, al Ayuntamiento, al Congreso del Estado y al Secretario General de la CTM a nivel nacional, Carlos Aceves del Olmo, para que tomen cartas en el asunto. ASICh