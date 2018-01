Presupuesto de Egresos de Chiapas 2018, sin recursos para reconstrucción

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 9 de enero (El Estado).- De acuerdo al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2018, para este año no se consideran recursos estatales para la reconstrucción de la infraestructura estatal dañada por el sismo del 7 de septiembre de magnitud 8.2.

Y es que a casi 32 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985, se suscitó el pasado 7 de septiembre del presente año, un gran sismo que registró una magnitud 8.2, teniendo como epicentro Pijijiapan, Chiapas. Este evento sismológico iguala en potencia al que ocurrió en junio del 1932, hace 85 años, que tuvo una magnitud de 8.1 con epicentro a unos 500 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La noche del 7 de septiembre siendo a las 23:49 horas comenzó el sismo, siendo este uno de los más fuertes que se han presentado en nuestro país. Poco después el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico emitió una alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.

Este fuerte evento tuvo diversas consecuencias, viviendas con diferentes niveles de afectación, se estima (aún) que los municipios con mayor número de viviendas dañas fueron Tonalá, Cintalapa, El Parral, Venustiano Carranza, Acapetahua, Arriaga, Emiliano Zapata, Tuxtla Gutiérrez, San Lucas, Tapachula, Suchiate, Mazatán, Pijijiapan, Comitán, Acala, Villa Corzo, Totolapa y Chiapilla.

Fueron cerca de 40 mil viviendas dañadas, hay diversos daños en iglesias y monumentos, cerca de 48 inmuebles del sector salud afectados en diferentes grados, también se presentaron afectaciones en instituciones educativas, aproximadamente 11 tramos carreteros y 4 puentes, cerca de un millón y medio de damnificados y el dato más lamentable fue el que 16 personas perdieron la vida.

Y aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consideran recursos para la reconstrucción de las entidades federativas que fueron severamente afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, en Chiapas no se consideraron recursos estatales para tal fin.

En las 20 páginas del Presupuesto de Egresos del estado de Chiapas no se menciona ni siquiera la emergencia ocurrida por el sismo de magnitud 8.2 y, por ende, no se contemplan recursos extraordinarios para la reconstrucción.

“Por ello, el Presupuesto de Egresos 2018 privilegia la atención de las mujeres, principalmente las madres solteras, así como de los adultos mayores, la niñez, juventud y los grupos de población indígena…”, acotó el documento.